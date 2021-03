DEBAT: Natur og byudvikling hånd i hånd

Vi kan også ift. byudvikling sige: Vi har bygge- og beskyttelseslinjer som sikrer at de nærmeste omgivelser ved søer og åer, fortidsminder, skove friholdes for bebyggelser eller landskabsmæssige indgreb. Samt andre bestemmelser i naturbeskyttelseslovgivningen, som beskytter landskaber, biodiversitet, dyreliv, planteliv og natur. Dette for at sikre det frie udsyn til naturen og for at bevare naturens landskaber, økologi og biodiversitet og værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Hvorfor skal det så pointeres ? Fordi vi gerne vi gribe om nældens rod inden det byplanmæssigt går galt og vi ender ud i høringssvar, som forvaltningen og lokalpolitikerne ikke tager notits af og som ender ud i klagesager.