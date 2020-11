DEBAT: Når selvtægt langs kysten bliver fuldt acceptabelt

I mange år har beboerne langs kysten syd for Helsingør haft meget svært ved at vandre langs Øresund og komme ned ad de stier, der er udlagte som offentlige, for at komme ned til strandkanten.

Går man et skridt videre og klager både til Kystdirektoratet og til kommunens forvalting over at badebroer med fri gennemstrømning også kan opføres som bådebroer (med bådestativer) uden fri gennemstrømning, kan man vente på svar i mange år. For spørgsmålet om lovligheden af kystændringerne mellem Kystdirektoratet og den kommunale forvaltning pendler frem og tilbage uden afgørelser. For de to administrative instanser kan ikke blive enige om, hvem der har myndigheden, ansvaret og det klare svar på lovligheden. Ja, det kan endda være sådan, at hvad der før var Kystdirektoratet myndighedsområde nu er Kommunens område; og ja myndighedsområdet kan skifte tilbage, eller en lille detalje skifter hænder. Hertil kommer, at når én forvalter er slidt op af selvtægtsfolks mangel på sandhedsædruelighed, så skiftes administrativ forvalter og den nye forvalter skal så prøve at finde hoved og hale i mange års dokumentation om 'afvigelserne' fra lokalplan. Der var og er ikke tale om badebroer men om bådebroer, og de går 50 meter ud i Øresund! Konsekvensen er, at kystlinjen ændres, så man ikke længere kan vandre langs store dele af Helsingør Kommunes sydkyst. Det tidligere sydkyst trænger til et gevaldigt naturbeskyttelsesløft. Man kan jo drømme om en etableret natursti eller en 'sandfodring', der skaber en vandringsmulighed.