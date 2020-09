DEBAT: Museerne i Helsingørs problemer

Af Tom Sinding, forhenværende lektor på Helsingør Gymnasium og formand for Helsingør Museumsforening

Jeg har som borger, historiker og formand for Helsingør Museumsforening med interesse og bekymring læst om Museerne Helsingør.

Det er selvfølgeligt dejligt, at Staten kontrollerer, hvad vores skattekroner bliver brugt til. Specielt i en tid momssvindel, hvidvaskning og Britta Nielsen mm. Men de krav rapporten stiller for en bevilling på 1 million kroner til Museerne Helsingør svarer i mine øjne til at skyde spurve med kanoner.