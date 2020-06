DEBAT: Moskéen blev opført på falske præmisser

Merve Moskéen ved siden af Sthens Kirke er blevet opført på falske præmisser under påskud af at være et kulturhus for alle. Jeg er i besiddelse af gamle avisartikler, der ikke efterlader skyggen af tvivl om, at der er blevet fortalt løgn på løgn på røverhistorie, for at få den moské bygget.