Det nye udkast til en busplan. Foto: Movia

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Mit høringssvar til busplanen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Mit høringssvar til busplanen

Debat Helsingør - 12. november 2020 kl. 16:11 Af Jørgen Bodilsen, Snerlevej, Helsingør Kontakt redaktionen

Jeg mener, at hele udgangspunktet for forslag til ny busplan er forkert, og bliver solgt med. Movia misbruger begrebet A-bus i deres provinsudgave. A-busser begrebet var busser med under 10 minutter interval, der kørte uden køreplan.

Sammenlægningen af linje 801A og 802 med 15 minutters drift bliver solgt med tvivlsomme tal om hvor mange, som den vil omfatte, og virkningen af det. Mens andre tæt bebyggede områder betaler prisen med busser hver halve eller hele time, eller slet ingen busser. Det giver nogle besynderlige ting. En del af Vapnagaard får otte busser i timen til Kystbanen. ( Helsingør eller Snekkersten) Ligesom der ud af Agnetevej vil køre otte busser i timen frem og tilbage! Det lyder fornuftigt, at 15 minutters drift skal passe samme med Kystbanen, men er det afgangstider eller ankomsttider. Om morgenen vil de fleste nok sige afgangstider, men når de kommer hjem og busser er gået over til længere intervaller, er det nok lige omvendt. Samtidigt er der jo to myldretidstog i timen i myldretiden. Det er et spørgsmål, om 15 minutters interval ikke er for dyrt i forhold til 20 minutters interval og virkningen af det. Der mangler også en forklaring på, at busdrift især skal tilpasses Kystbanen, og ikke andre muligheder for at komme rundt, og på tværs i kommunen. Der er trods alt flest, der har ærinder indenfor kommunegrænsen (skole, indkøb, læge osv.).

I lokalplanen for nyt stadion står der, at man vil forbedre den kollektive busdrift. Hvordan det har ført til en forringelse, så der nu kun er en time drift i aften/Weekend, kan undre.

Gammel Hellebækvej, Bebyggelsen Hellebo Park med ca. 160 lejligheder, plejehjemmet Birkebo, Lo-skolen får nu kun to busser i timen, og i aften/weekend kun en i timen. Tidligere var der 3 busser i timen i dagtimerne. Bebyggelsen Sundparken, med 392 lejligheder, mister samtidigt også 840 og bliver nærmest en bebyggelse uden busdrift, idet hele den nordlige del af Gefionsvej ikke længere har busbetjening.

Området ved Esrumvej/Erhvervsskolen mv. får reduceret betjeningen kraftigt, hvilket er ærgerligt, for vi vil jo gerne have de unge til at bruge bussen. Og det samme gør sig gældende med erhvervsområdet ved Industrivej/Fabriksvej, med mange arbejdspladser og Teknisk Museum, der kun får 1 servicebus i timen.

Vapnagaard bliver fremhævdet som den store forbedring, men reelt er det kunne den sydlige del der får forbedringer, den nordlige del går fra fire busser i timen til stationen til to, og hel time drift i aften/weekend. Den nordlige del får heller ikke direkte bus til Snekkersten, selv om det er den del, der ligger længst væk.

Helt galt er det med Stubbedamsvej - Snerlevej ( Hvor der er bebyggelser med 306 boliger), der mister forbindelsen til Snekkersten St, og kun har to busser i timen til Helsingør station, og kun en i time aften/Weekend, og den sydlige del af Rønnebær Alle, hvor der er en bebyggelse med især ældre beboere, et lægehus, en Aldi og en kirke mister alt på nær time drift med 841. Det er en kraftig forringelse.

Det er forkert at lave 803 om til en såkaldt strategisk bus 353. Dem, der bliver betjent af 803 i dag, har et krav på en bus betjening, der ligner andre tæt bebyggede områder. Samtidigt kan man forvente regelmæssige forsinkelser, når bussen kommer hele vejen fra Kokkedal. Det oplever man allerede i dag.

Ved Prøvestenscenteret lader det til, at den nuværende busterminal fastholdes. Det betyder, at brugere af det fremtidige sundhedshus vil få en gangvej på 4-500 meter. Med tanke på at det ofte er ældre mennesker, der skal til sundhedshuset - og det danske klima - ville det være bedre, hvis der blev lavet en direkte busbetjening af dette, fx ved at flytte busterminalen eller ved at lave en bussluse/-vej mellem Prøvestenscenteret og Borgerservice. Eventuelt mellem Borgerservice og det kommende Sundhedshus.

Man kan ikke have noget imod 15 minutters intervaller, eller for den sag 10 minutters, men skal pengene passe, var det mere rimeligt at sige, at alle tæt bebyggede områder skal have 20 minutters interval. Med 15 minutters interval på Kystbanen kan det ikke gå helt galt, så bliver der også set i sammenhængen, hvor halv time interval og en time interval krydser hinanden. Nok er passager antallet mindre, men problemerne, hvis det ikke passer sammen større.

Små ting, Man kunne forestille sig at 388 køre forbi Espergærde station, og at 841 kun kørte til Snekkersten station, og blev slået sammen med 840 og blev en buslinje en cirkel bus rute.

Busstoppestederne bør gennemgås, så der er en standart med læskure, elektronisk køreplaner, også om der mangler stoppesteder, f.eks. på Rønnebær Alle.

Jeg vil mene, at hele busplanen gennemgås, og udgangspunktet må være en ensartethed i tæt bebyggede områder, og sammenhæng - også på tværs i kommunen.

relaterede artikler

DEBAT: Ikke flere forringelser på vores bus 803 23. september 2020 kl. 13:04

DEBAT: De radikales busprioriteringer 31. august 2020 kl. 13:43