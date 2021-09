Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

DEBAT: Misforstået måge-morskab

Debat Helsingør - 03. september 2021 kl. 10:39 Af Erik Rasmussen, Fiolgade, Helsingør

Vi kender sikkert alle mennesker, der ynder at gøre sig morsomme på andres bekostning.

Sidste eksempel på denne uskik kunne man opleve her i avisen, hvor medlemmer af kommunalbestyrelsen fandt det morsomt, at nogen kunne formaste sig til at nævne den mågeplage, der hersker midt i byen - og endda foreslå at der skulle gøres noget ved problemet.

De "morsomme" herrer mente endda, at det var blot var noget, man skulle affinde sig med, når man bor i en havneby.

Morsomhederne kom utvivlsomt fra politikere, der ikke aner, hvad det vil sige at bo et sted, hvor mågerne virkelig er en plage.

Jeg kunne ønske, at de omtalte herrer skulle have den oplevelse, at de gennem en længere periode blev vækket hver nat af skrigende måger eller af deres lige så skrigende unger.

Men lad mig til deres "morskab" berette om at "finde sig i at leve med måger, når man bor i havneby".

Vi har en dejlig terrasse med udsigt til flere smukke tage og huse.

Overfor os - i tredje sals højde - fandt et mågepar det betimeligt at bygge rede bag et skråvindue.

En dag trissede to små unger rundt på taget - hvor hyggeligt!!!!

Så kom dagen, hvor de begyndte at give lyd fra sig - sådan for alvor.

Skrigeri fra kl. fire om morgenen.

Og det blev bare værre og værre. Dagen oprandt da ungerne "skulle på eventyr".

Uheldigvis landede de to forskellige steder, og så skal jeg love for, at der blev skreget - både fra ungerne, deres forældre og andre forbipasserende måger.

Fra tag til tag lød deres infernalske skrigeri. Ulideligt.

Men det skulle blive værre.

Pludselig befandt begge unger sig på vores terrasse. Endnu mere skrigeri - ikke mindst da jeg forsøgte at jage dem på porten.

Det var rent ud sagt et støjhelvede.

Helt ærligt var det så ubærligt, at jeg inderst inde ønskede at slå dem ihjel. Men det må man jo ikke, og det undlod jeg så. Men ud kom de på trods af at deres forældre skrigende dukkede ned over mit hoved.

Nu er de heldigvis borte, men jeg ved jo godt at mågerne kommer igen til næste år. Et nyt drama begynder - med mindre "de kloge og morsomme herrer" finder ud af, at det måske vil være en god idé at gøre noget ved problemet. For det er et problem, der er svært af affinde sig med. Også selvom jeg holder meget af både dyr og fugle.

Mågerne hører IKKE hjemme i midtbyen.

Så kære politikere: Spar på morskaben.

