DEBAT: Mere borgerinddragelse på vej

Debat Helsingør - 06. oktober 2021 kl. 10:06 Af Silas Drejer, byrådsmedlem, Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

For snart 4 år siden blev jeg valgt til Helsingør Byråd og i den forbindelse havde jeg et forslag om at borgerne får mulighed for at engagere sig endnu mere i demokratiet og blive taget med på råd.

Ved sidste byrådsmøde lykkedes det Socialdemokratiet at få forslaget om mere borgerinddragelse på dagsordenen. Vores forslag om en træffetidsordning i fagudvalgene mødte opbakning af et flertal af byrådets medlemmer. Det kom dog ikke til en afstemning, men et samlet byråd har besluttet at administrationen skal udarbejde en model eller flere, for træffetid i fagudvalgene.

Forslaget om træffetid i fagudvalgene handler om at få borgerne på banen. Det politiske maskinrum er jo ikke i byrådssalen, der er det ofte pomp, pragt og staffage. Det er i udvalgsarbejdet at beslutningerne formes og træffes. Vi har et repræsentativt demokrati i Danmark, men det betyder ikke, at vi skal bruge 4 år på at gennemføre alle beslutninger henover hovedet på borgerne. Borgerne skal involveres og tages med på råd. Og så skal politikerne i sidste ende, træffe beslutningerne.

Socialdemokratiet vil holde borgmesteren fast på, at byrådet skal tage stilling til en endelig model for træffetid - inden året er omme.