DEBAT: Mere af det samme i Helsingør

Debat

Hvor er det deprimerende at se tegningen af IC Arkitekters kommende bygning ved Svingelport. Hverken arkitekter, bygherrer eller forvaltning synes at have fornemmelse for det sårbare sted, hvor U/NORD, HTX og Hhx-uddannelser skal bygge. Store, firkantede kasser, som på ingen måde prøver at rette ind efter stedet. Og der er jo tale om en helt særlig beliggenhed, få meter fra de ældste huse i Helsingør. I det område har husene skrå tage og almindelige vinduer. Hvis der absolut skal være kæmpestore vinduer, så vend dem ud mod jernbanen, ikke ind mod byen. Og selv om det er et stort byggeri, kan man godt opdele facaderne, så det fremstår som flere mindre huse, der passer ind i skalaen. Det kunne man finde ud af, dengang der blev bygget på Wiibroe-grunden.