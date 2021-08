Silhuetterne inspireret af Hamlet og billedhuggeren Rudolph Tegner, som hænger over Bjergegade, Stengade og Stjernegade af en af de mere synlige tegn på Helsingør Bymidteforums arbejde. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: "Men der er jo ingen penge i kassen" sagde en lille dreng

Debat Helsingør - 10. august 2021 kl. 07:50 Af Jan Flintrup, Living Invest A/S Kontakt redaktionen

Sådan nogenlunde kan man trække en parallel til eventyret Kejserens nye klæder og Helsingør Bymidteforum.

Fortællingen startede med at Borgmester Benedikte Kiær indkaldte til Kickoff møde omkring opstarten af Helsingør Bymidteforum i juni 2018. Udgangspunktet var, at Helsingør Kommune i samarbejde med Cowi Consult ville tilbyde erhvervslivet hjælp til opstart af en erhvervsforening. Der ville ikke tilgå offentlige midler til foreningen, det skulle erhvervslivet selv indskyde, blev det fortalt af Borgmesteren.

På et bestyrelsesmøde i august 2019 konstituerede bestyrelsen sig og i oktober 2019 etableres Helsingør Bymidteforum sig med et sæt foreningsvedtægter. På bestyrelsesmødet i december 2019 havde 4 private sponsorer meldt sig, her i blandt Living Invest. Det blev på mødet aftalt at der skulle findes en bank hvor indskuddene kunne indsættes og foreningen skulle oprettes med et CVR-nummer.

På generalforsamlingen i oktober 2020, blev det så oplyst, at foreningen ikke har haft eget budget i 2019. Udgifter til citydressing, møder m.v. er blevet finansieret af kommunen - blandt andet fra byrumspuljen og erhvervs- og vækstpuljen.

Ligesom i eventyret ville ingen ministre eller embedsmænd fortælle Kongen, at han blev ført bag lyset, men spillede med. Nu snart halvandet år efter sidder topembedsmænd og lokalpolitikere i bestyrelsen for Helsingør Bymidte, og ingen af dem har sat spørgsmålstegn ved, om hvorfor der ingen penge er i foreningens kasse og hvem der betaler for de mange arrangementer, som der er fortalt om vidt og bredt. Er det Borgmesteren der bestemmer og betaler, eller hvem?

Derfor har GIH, Grundejere i Helsingør, som Living Invest også er medlem af, sendt nogle spørgsmål ind til Ankestyrelsen, som blandt andet handler om kommunalfuldmagten og lovligheden i, at en privat erhvervsforening ikke skal tilkendegive sig i CVR - registret med regnskaber og andre officielle oplysninger. Især når det åbenbart er Kommunen der finansierer alle aktiviteterne i foreningen.

Der er vel ikke den spejderforening, ejerforening, sejlklub el.lign. i Helsingør der ikke har været igennem hvidvaskmøllen, for at kunne få tilladelse til sin bankkonto, og der skal vel ikke være forskel på dem og Helsingør Bymidteforum. Det kan også let blive til et demokratisk problem, hvis vores lokalpolitikere kan handle uden om offentligt tilsyn i ly af et privat pseudonym.

