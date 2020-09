Buspumpe ved bustoppested ved Rasmus Knudsensvej. Dem er der dog ikke mange af. Foto: Thomas Arnbo

DEBAT: Med det tempo tager det 25 år at gennemføre cyklistplan

Debat Helsingør - 15. september 2020 kl. 20:01 Af Jørgen Bodilsen, Helsingør og Karin Claudia Steinberg, Espergærde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lars Andreassen kritiserer i et indlæg de manglende penge til cyklisterne i det netop vedtagede budgetforlig i kommunen. Lars Andreassen har sådan set ret. Kommunen har vedtaget en cyklistplan. Planen indeholder en lang række konkrete projekter og en række projekter, der skal undersøges. Men de små beløb, der er afsat i budgettet i 2021 og de følgende år, kan vi forvente, at det nok vil tage over 25 år at gennemføre cyklistplanen, da de afsatte penge på budgettet er alt for få til at give cyklisterne et ordentligt løft. Hvor mange cykelstier kan man f.eks. få for 3 mill. kr., som er det beløb, der er afsat i 2021.

Så er vi jo heldige, at den radikale formand for By- plan og miljøudvalget Christian Holm Donatzky i et indlæg har skrevet, at de radikale prioriterer: busser, cykler og fodgængere. Udover 4 millioner til anlæg, bliver udgifterne til busdrift kun øget med 900.000 kr. Men han roser sig af en busplan, der skal ud i høring, skulle sikre ordentlig busdrift for 50 procent af borgerne, det er de øvrige 50 procent nok lidt skuffede over.

Enhedslisten gik fra budgetforhandlingerne, da vi tror borgerne i Helsingør godt vil betale ca.50 kr. mere månedligt, som Enhedslisten foreslog via skatteforhøjelser, for blandt andet at give cyklist planen og busserne et løft.

