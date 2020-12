DEBAT; Mangler en overordnet strategi for de historiske perler

Helsingørs problem at der er for mange historiske attraktioner. Havde f.eks. Karmeliterklosteret eller Marienlyst Slot ligget i en hvilken som helst kommune i Danmark, havde de hver for sig været promoveret som en 3-stjernet attraktion.

Debat Helsingør - 11. december 2020 kl. 09:32 Af Tom Sinding, Fhv. lektor, historiker, formand for Helsingør Museumsforening Kontakt redaktionen

Den 9. december havde fhv. leder af Søllerød/Rudersdal museer, Niels Peter Stilling, et debatindlæg med titlen "Udvikling af Helsingørs museer".

Der er dele af artiklen, der gør mig glad, men også afsnit, som jeg finder urimelig. Niels Peter Stilling gør opmærksom på, at indlægger tager udgangspunkt i "kærlighed" til byen, og at han ikke har specialkendskab til de lokale forhold.

Helsingør Museerne har i de sidste mange år haft 2 chefer, nemlig først Kenno Pedersen, dernæst Maibritt Bager. Sidstnævnte opsagde sin stilling i år.

Niels Peter Stilling roser med rette Kenno Pedersen som en "fantastisk formidler både i skrift og tale." Men Kenno Pedersen havde allerede for 20 år siden store problemer med økonomien, hvilket fremgår tydeligt i Museets årbøger. I 2000 skrev han, at "Museerne lider under en alvorlig, nærmest katastrofal underbemanding". I 2002 fremgår det, at særudstillinger er stillet i bero på grund af økonomien. I 2004 og 2005 konstaterer han, at det administrative arbejde fylder mere og mere - og for meget.

I 2011 havde Museerne 100-års jubilæum. I Årbogen står, at året også var "skifteår" på museerne. "Flere mangeårige medarbejdere forlod museet og gik på pension. De efterlod tomme skriveborde. Kommunens anstrengte økonomi betød, at museet ikke kunne genbesætte flere af de ledige stillinger, og en reel nedskæring af museets budget var den nye virkelighed..." De engagerede frivillige "har været hjælp, der er faldet på et tidspunkt, hvor museerne havde allermest brug for den." Det var den virkelighed, Maibritt Bager overtog. 2018 var Museernes bevilling skåret med 13% på 5 år. Det burde have været meget tydeligere i debatten.

Den tidligere faste udstilling blev skiftet omkring 1993. Da havde den stået næsten uforandret i 25 år. Nu må det vel være på tide igen efter samme antal år.

Desværre siger Stilling, at Helsingør blev ramt af "ledelseskompetencer frem for faglig indsigt" ved ansættelser. Det er en urimelig kritik af Maibritt Bager, der er historiker og har en museumsbaggrund. Som formand for Helsingør Museumsforening har jeg haft et fint samarbejde med Maibritt Bager. Senest i forbindelse med artikler, møder, arrangementer i forbindelse med Peder Christensens (Kong Peder) 100 års markering af folkevalgte borgmestre. Vi har ofte i foreningen foreslået nye aktiviteter, men vi har altid fået at vide, at økonomien var presset til bristepunktet. Maibritt Bager skulle drive 4 museer, et arkiv mm med 17-18 årsværk.

Det er også urimeligt at klandre, at den konstituerede inspektør er en "embedskvinde". "Så skal det da gå galt", står der. Christina Papsø Weber, som i øvrigt har en baggrund i museumsverdenen, er ansat for at køre virksomheden videre. Nogen skal jo gøre det, indtil der kommer en ny faglig museumschef 1. marts eller 1. april.

Men jeg er enig i, at Museernes bestyrelse har manglet den faglige indsigt. Jeg har tidlige skrevet om behovet for fagfolk og brugere i en bestyrelse og ikke kun politikere. Jeg er også enig med Niels Peter Stilling i, at ledelseskurser, og andet "modepjat" ikke skaber en god museumsleder, der skal stå i spidsen for det faglige og det formidlende.

Hvorfor bruge pengene på konsulenter i stedet for på faglige museumsinspektører?????

Helsingør er historisk set en uhyre vigtig by, hvor den lokale historie også er Danmarks historie.

Det er måske lidt flot at sige, at Erik af Pommern ville kunne finde rundt i byen i dag. Byen har mange ældre huse, da den har været forskånet for brande.

Det er forståeligt, at Sundtoldens historie fra ca. 1429 til 1857 er vigtig for de lokale museer. Men hvad med Middelalderen? Skt. Olai har rødder tilbage til 1200-tallet, og klostrene blev anlagt lige inden Sundtolden blev etableret.

Helsingør har Kronborg Slot, Museet for Søfart, Karmeliterklosteret, Skt. Olai Kirke, Hammermøllen, Gurre Slotsruin, Teknisk Museum (endnu da!) og den gamle bykerne, dens bygninger og gårde. Alt dette er ikke ejet af Helsingør Kommune.

Men kommunen har ansvaret for Kulturværftet, Værftsmuseet, Karmeliterhuset (Helsingør Bymuseum), Skibsklarerergården, Marienlyst Slot og omgivelser, Kong Peders park, Flynderupgaard mm.

Problemet er, at vi har for meget. Havde f.eks. klosteret eller Marienlyst Slot ligget i en hvilken som helst kommune i Danmark, havde de hver for sig været promoveret som en 3-stjernet attraktion. Marienlyst Slot står tomt, og jeg har tidligere kaldt Karmeliterklosteret for byens hemmelige kloster. Hvor mange har været der med sin folkeskole eller med ungdomsuddannelserne? Hvor mange har set det unikke "koneloft" på 1. sal?

Det kan ikke siges for tit:

Helsingør mangler en overordnet strategi for sine historiske perler. Problemet er, at der er flere ejere, men et samarbejde kunne være en kommunal opgave.

Tom Sinding

Fhv. lektor, historiker.

Formand for Helsingør Museumsforening

