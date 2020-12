DEBAT: Manglende respekt

Der har i lokalpressen været omtale af den kommunalt ejede bolig på Hornbækvej, som kommunen købte efter, at virksomheden, der ejede huset, gik konkurs. Kommunen renoverede huset og stillede det efterfølgende til rådighed for en familie, der ikke kunne integreres i andre områder. Ejendommen er af familien efterladt i så ringe stand, at den formentligt blot kan rives ned. Det er en helt uacceptabel opførsel og rystende, at kommunens ejendom behandles på denne måde. Jeg vil politisk arbejde for, at der ikke klippes hjørner af i denne sag. De pågældende lejere bør holdes ansvarlige for hver en 25-øre, de har pådraget kommunen af tab. At de er på overførselsindkomst, er spørgsmålet om erstatning helt uvedkommende. Der skal holdes politisk fokus på, at der søges inddrivelse, så langt regler og love giver mulighed for det.