Konservative mener en ting om gymnasierne og en anden om såkaldte ghetto-områder, skriver byrådsmedlem. Foto: Thomas Arnbo

DEBAT: Mangfoldigheden skal dyrkes

Debat Helsingør - 06. juli 2021 kl. 20:42 Af Silas Drejer, byrådsmedlem, Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er enige om en ny model for elevfordeling på gymnasierne. Aftalen skal bremse den alvorlige udvikling, hvor flere gymnasier oplever social polarisering og etnisk opdeling. Aftalen er blevet udskældt af mange borgerlige politikere på Christiansborg, blandt andre Konservative Folkeparti. Man kalder det en klapjagt mod det frie valg, og et beton-socialistisk lighedseksperiment.

Ærgerligt at Konservative i folketinget glemmer deres egen borgmester i Helsingør Kommune. Borgmesteren går ind for at fordele mennesker til særlige boligområder, på baggrund af uddannelse og beskæftigelse. Det er netop for at undgå at boligområderne bliver udsatte områder i forhold til Ghetto-kriterierne. Kommunen har en udlejnings- og anvisningsstrategi, der har til formål at sikre en hensigtsmæssig beboersammensætning i særlige boligafdelinger med almene boliger. Det har borgmesteren bred opbakning til i Helsingør Byråd.

Derfor er det ikke en bare en beton-socialistisk tilgang, når regeringen og en konservativ borgmester ønsker, at vi befolkningsmæssigt ikke klumper os sammen i ensartede grupper, som skaber parallelsamfund og begrænser muligheden for indsigt og forståelse for hinandens levemåder.

Det handler om at udvise en politisk vilje og social ansvarlighed for at skabe et samfund, hvor vi ikke bliver fremmedgjort for hinanden og hvor der stadigvæk er en sammenhængskraft. Det gælder også for Isabella, Fatima, Muhammed og Christian - når de søger gymnasiet. Unge skal møde hinanden på gymnasiale uddannelser, på tværs af sociale og etniske skel.

Lad os bygge videre på en stærk og mangfoldig folkeskole, som afgiver studerende til mange grene af uddannelsessystemet, heriblandt gymnasierne. Hvor bankdirektørens søn møder tømrerens datter. Hvor de sociale og etniske skel udviskes, og hvor mangfoldigheden er en styrke, som vi vil dyrke!