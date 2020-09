Træflis er ikke bare en løsning på klimaudfordringer, skriver skribenten. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Mange grunde til at presse på for større klimaindsats

Af Hans Kjærgaard, Søren Rasmussen, Anders Taarnby Thomsen, Allan Berg Mortensen, medlemmer af Enhedslisten

Helsingør Byråd har vedtaget en ambitiøs klimaplan. Helsingør opfylder som 1 af 9 kommuner i Danmark kriterierne for DN´s betegnelse Klimakommune Plus. Kommunens klimasekretariat har en lang række projekter i gang. Det skal vi alle være glade for og anerkende. Alligevel er der al mulig grund til at presse på for yderligere indsats, lokalt og på landsplan. Og det må meget gerne kunne ses og høres-ligesom før valget i 2019! Listen af grunde er lang, her er fire af dem:

I klimaregnskaberne opgøres CO2 udslippet pr borger uden at se på vores hele forbrug. Det kan man bl.a. læse i Helsingørs klimaplan. Mens vores regnskab i Helsingør siger 3,2t CO2 pr helsingoraner (2019), er vores reelle klimaaftryk inkl. import 15-19 t pr dansker. Vi skal altså meget længere ned, end vi bilder os selv ind.

En del af vores resultater bygger på forkerte præmisser. Som det er i dag, regnes biomasse som en vedvarende energikilde, såfremt træflisen er baseret på genplantning af skov. Men tidsslippet mellem fældning og fremvækst af ny skov gør den betegnelse utroværdig, og samtidig går masse-hugsten ud over biodiversiteten i eksportlandene. I kommunens CO2 kortlægning (august 20) kan man da også læse: "For at minimere risikoen for, at den danske energisektor bliver afhængig af biomasse, der kan blive er en knap ressource set på verdensplan i fremtiden, må man også anse biomasse som en overgangsressource, der efterhånden kan blive erstattet af smartere teknologier." En del af de positive resultater i klimaregnskabet er altså afhængig af en energikilde, som ikke er langtidsholdbar. Helsingør bør snarest forberede en anden strategi.

Og mulighederne er der. Allermest oplagt er varmepumper. Allerede i dag vil det være oplagt at FH tilbyder varme via varmepumper til erstatning for olie og gasfyr i områder udenfor fjernvarmenettet- som startskud til en udfasning af biomasse. Dette kræver bæredygtig el. Den kommende solmark er et godt initiativ, og solceller på eksisterende tage og i forbindelse med nybygninger rummer store perspektiver, hvilket Klimaplanen da også fremhæver, sammen med anbefalingen af at undersøge mulighederne for kommunalt samarbejde om vindmølleprojekter og i geotermi. Endelig er den mest effektive CO2 besparelse naturligvis nedsættelse af forbruget: dvs. der skal øgede krav til nye huse og effektivt formidlet hjælp til efterisolering.

Endelig er det rigtig svære område tilbage: transportsektoren. 52 procent af CO2 udslippet kommer herfra (Helsingør, 2019). Og selvom der er store planer for at udskifte benzinbiler med el-biler, er det tydeligt at det ikke bliver nemt at nå målet, selv med store tilskud. Det mest effektive er at vi flytter transport over i bus og tog. Analyser fra Regionen konkluderer at "Lavere priser, flere afgange og hurtigere transporttid er afgørende for borgernes øgede brug af offentlig transport". Alligevel er det det modsatte, der sker: Prisen i den kollektive trafik stiger konstant, mens bilerne er blevet billigere, og investeringerne i det kollektive er koncentreret i de større byer. Senest ser vi en plan for busserne i Helsingør, hvis præmis er uforandret økonomisk ramme. Det er kortsigtet. Og så er der hele godstrafikken! Transport bliver en stor overskrift de kommende år.

De nødvendige investeringer koster mange penge, og byråd, regionsråd og Folketinget skal kunne mærke at der stadig er alvor og opbakning bag klimakravene. En lejlighed til at give sin opbakning til politisk handling er at deltage i de arrangementer, som folkene bag Folkets Klimamarch inviterer til d 5. september. I København opfordres folk til at danne en menneskekæde om søerne. Den kæde synes vi at helsingoranere skal bakke op omkring.