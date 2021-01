DEBAT: Man skal godt nok gøre sig umage

Det er svært at være andet end tilfreds med coronahåndteringen her i Nordsjælland, mener Niels-Erik Nielsen fra Ålsgårde. Foto: Henrik Stenberg Foto: Henrik Stenberg

Debat Helsingør - 16. januar 2021 kl. 12:18 Af Niels-Erik Nielsen, Vingen Ålsgårde Kontakt redaktionen

Jeg var i dag torsdag i Hillerød for at få taget en coronatest. Min tredje, den første var negativ, den anden var ikke god nok (altså testen), så derfor besluttede jeg mig for at bestille tid.

og så hvad der var af muligheder her i Nordsjælland. Jeg kunne få tid dagen efter, altså i dag. Jeg er pensionist, så jeg kan være ret fleksibel mht tidspunkt, og valgte en tid midt på dagen.

Da jeg ankom til Milners- vej var der P-vagter der kunne være behjælpelige, der var personale foran »slusen« der guidede os ind det rigtige sted (som i øvrigt var godt afmærket), der var personale inde i teltet som guidede os ind i den korteste kø.

Der var smilende personale der tog prøver, og jeg sad i min bil igen mindre end 10 minutter efter min ankomst.

Det hele var »timet og tilrettelagt«! Man skal godt nok gøre sig umage for at finde noget at brokke sig over!

Men der er det altså nogen der kan. Det er nærmest en refleks hos dem. Glasset bliver aldrig fyldt, det vil altid være halvt tomt.

Selvfølgelig kan man finde fejl, men ikke desto mindre er vi det land der har flest vaccinerede i EU og vi ligger nummer seks på verdensplan.

Som en veninde fra Malaysia skrev til mig: »You are lucky to come from a country so forward. In Malaysia its terrible no vaccine yet ....«

Man skal godt nok gøre sig umage for at finde noget at brokke sig over.

Pas på jer selv og hinanden.

