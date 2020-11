Foto: Sarah Marie Winther

DEBAT: Madhuset kontra privatleverandør

Debat Helsingør - 24. november 2020 kl. 10:09 Af Erik Stubtoft, Helsingør Kontakt redaktionen

Debatten om bevarelsen af Det danske Madhus, som i nogen tid har været aktuel i læserbrevene og på nogle tråde på Facebook, handler tilsyneladende mest om de borgerlige politikeres ønske om privatisering. Det ser ikke ud til, at de ældre og svagelige borgeres behov for at få sund og næringsrigtig mad til daglig indgår i de ideologiske argumenter.

For det er vel det vigtigste? Der stilles vigtige krav til den mad, der skal leveres til de visiterede borgere. Maden skal være så ernæringsmæssigt sammensat, at den dækker ca. 1/3 af borgerens døgnbehov.

I den kommunale madordning for visiterede borgere indgår, at Madhuset skal kunne levere maden på forskellige niveauer, f. eks. normalkost, diætkost, specialkost, energiberiget kost. Alt imens at der også er et naturligt krav om, at den leverede mad skal smage godt og se indbydende ud. De sidste egenskaber skal fremme den ældre borgers lyst til at spise maden.

Jeg går ud fra, at Helsingør kommunes aftale med Det danske Madhus omfatter den fornødne kontrol med, at madens kvalitet og ernæringsindhold er, som den skal være. Jeg går også ud fra, at når Helsingør kommune har to medlemmer i bestyrelsen for Det danske Madhus, at så er der også ad den vej en god kontrol med leveringerne.

Det er også derfor, at aftalen med Madhuset er så god. Kan der så laves en lige så god aftale med et privat firma? Ja det kan der vel. Kan den samme kontrol også gennemføres? Ja det kan det vel? Bliver maden lige så god og ernæringsmæssig rigtig? Ja det gør den vel. Vil de ældre og svagelige borgere bliver tilfredse? Ja det vil de vel.

En styringsgruppe under Center for Omsorg og Sundhed, som skal tilrettelægge proceduren for, at visiterede borgere selv kan vælge leverandøren af deres daglige mad, oplever ikke den store interesse for at forlade Madhuset. Trods skrivelser til de ca. 350 visiterede har kun mindre end 10 vist interesse for at få et fritvalgsbevis - og kun 2-3 private leverandører er kommet på banen.

Hvis vilkårene er så lige mellem Madhuset og en mulig anden privat leverandør, som jeg tror, er det altså alene ideologien om, at noget skal være privat, som er udslagsgivende.

Mon ikke de borgelige politikere kan finde et andet sted at føre kampen for privatisering end med de ældre og svagelige borgeres daglige mad?

