Det Danske Madhus har køkken her på Hamlet. Foto: Sarah Marie Winther

DEBAT: Madhuset: Spørg dog brugerne

Debat Helsingør - 19. november 2020 kl. 05:04 Af Jørgen Bodilsen, Helsingør og Karin Claudia Steinberg, Espergærde Kontakt redaktionen

Succes kriteriet må vel være, at de 350 ældre medborgere, der benytter Madhuset, synes at kvaliteten af maden og prisen er i orden. Det, der kan undre, er, at kommunen er med i et firma, der får overskud ud af at levere mad til ældre borgere. Regner man lidt på tallene, så betalte hver ældre borger, der modtager maden, små 5.000 kr. til overskuddet i 2018. Kommunens del af overskuddet burde gå tilbage til brugerne.

Kommunen, som en del af MadHuset, bør vurderes på kvalitet og pris. Kommunen har vel en forpligtelse til at sikre, at ældre borgere kan få leveret mad. Hvis Madhuset klarer opgaven tilfredsstillende, er det vel fint. Det er svært at se, at der er ulige konkurrence i det. Alle, der har lyst, kan jo oprette et firma og se, om de kan levere et bedre og billigere produkt.

Det er lidt synd, at ældre borgere er blevet en del af et ideologisk slagsmål. De ønsker vel bare, at der bliver leveret noget mad, de har lyst til at putte i munden, og til en pris, de kan betale. Hvorfor pressen spilder tid på at høre, hvad Erhvervs & Industriforeningens formand Runge Olsen mener, kan undre. Det er vel mere relevant at spørge, hvad Ældre Sagen mener. Det er trods alt deres medlemmer, der i stor udstrækning er afhængige af ordningen. Og i disse borger inddragelses tider, kan man jo også spørge dem, der rent faktisk spiser maden.

