DEBAT: Luk nu munden på Ulla Kokfelt

Hvis folkene bag kulturhuset har snydt med offentlige tilskud, skal de selvfølgelig betale pengene, som skatteyderne har betalt, tilbage, ligesom kommunen bør indgive en politianmeldelse for ulovlighederne. De fleste her i byen med baggrund i Mellemøsten er hæderlige mennesker, der ønsker vores samfund det godt og passer deres ting. Folkene bag kulturhuset skylder dem, at der bliver ryddet op og at de ansvarlige stilles til ansvar for de ulovligheder, der er begået i forhold til de tilskud, de har modtaget.

Da kommunen i sin tid solgte grunden var det med det formål, at det skulle være et kulturhus. Formålet beskrives således i lokalplanen: " Det overordnede formål med etableringen af centret er, at skabe et attraktivt sted, så de unge får lyst til at opholde sig her, i stedet for på gader og stræder, samt at skabe et tværreligiøst/tværetnisk samlingssted, således at der kan udbredes større forståelse mellem kulturerne." Det indtryk de fleste nok har af kulturhuset er, at det har udviklet sig til en egentlig moske. Folkene bag kulturhuset har aldrig svaret på opfordringer til at afholde åbent hus, invitere pressen, fortælle om hvad der sker. Der er selvfølgelig nogle tanker om hvor repræsentative folkene bag kulturhuset er for muslimer i Danmark, og om hvem de har kontakt med, både her i landet og evt.i udlandet.