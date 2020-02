DEBAT: Lokalbanen har masser af potentiale!

Helsingør Kommune har haft et såkaldt §17 stk. 4 til at arbejde med trafik. Udvalget der havde repræsentanter for samtlige byrådets partier samt pendler-organisationer med mere afleverede sin indstilling til byrådet sidste år.

I den står der at man vil arbejde for, at Helsingør station ombygges, så lokalbanen fra Hornbæk kan forsætte til Hillerød, samt at man vi støtte arbejdet for at få ombygget Hillerød Station, så lokalbanen kan forsætte til Frederiksværk. Hvilket vil komme til at betyde, at man kan stige på lokalbanen i Hornbæk og komme lige til indgangen af det nye sygehus.