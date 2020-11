Den meget omtalte Berlinmur i Ålsgårde. Foto: Arkiv

DEBAT: Lighed for loven - eller...?

Debat Helsingør - 16. november 2020 kl. 14:34 Af Erik Rasmussen, Fiolgade Kontakt redaktionen

Går man tur på Stengade vil man se, at flotte vinduer præger bygningen i ejendommen nr. 25. Ingen kan se det, men vinduerne er ulovlige. De skulle have udført i træ, men nu er de lavet med yderrammer i aluminium.

Klart ulovlig i henhold til lokalplanen.

Ejerforeningen mener, man har handlet i god tro, men den gik ikke. Vinduerne skal udskiftes, hvilket vil koste ejerne over 500.000 kr.

At handle i god tro giver ikke grund til dispensation, mener kommunalbestyrelsen. Sådan er loven, og en lov skal overholdes.

Ingen kan være uenig i, at gældende love skal overholdes.

Men, men, men: Den socialdemokratiske borgmesterkandidat Claus Christoffersen mener, at lokalplaner helst skal overholdes, står der i avisen.

Altså findes der en kattelem, der gør nogen mere lige for loven end andre.

Selv om det er i strid med lokalplanerne, har en grundejer på Nordre Strandvej fået lov til at beholde en mur mod vejen. De forenede partier - socialdemokraterne og de konservative - har givet dispensation, selvom muren er ulovlig.

Dog skal ejeren barbere lidt i murens højde, men det kan han sikkert godt leve med - muren er der jo stadig. Den konservative kronprins Jens Bertram mener ovenikøbet, at det ikke er rimeligt, at ejerne langs Strandvejen ikke må skærme sig, som de har lyst!

Claus Christoffersen, som har været med til at give den omtalte dispensation, konstaterer, at mure langs Strandvejen ikke er tilladte, men tilføjer:

"Jeg har taget stilling til én ulovlig mur. For mig er det ikke noget, der er præcedensskabende for andre mure".

Claus Christoffersen konstaterer overfor Frederiksborg Amts Avis, at forvaltningen ikke har overblik over, hvor mange ulovlige mure, der er, og han tilføjer, at de heller ikke skal jagte det!!!

Så er det slået fast med syvtommersøm, at visse borgere er hævet over loven.

Det er næsten en gentagelse af historien om nogle ulovlige broer langs vandet. Dem har kommunen intet foretaget sig overfor, og måske også her vil Claus Christoffersen sige:

"Jeg har ikke et ønske om, at vi sender ti medarbejdere ud og tager billeder af folks ejendomme". Kan man ikke her tale om en klar holdning?

Et tænkt eksempel: Ejerne af Stengade 25 mener, der er helt urimeligt, at man ikke har fået dispensation - især på baggrund af den kendsgerning, at man handlede i god tro på baggrund af meldinger fra Helsingør Kommune.

Ud fra devisen om at man kan få tilgivelse, lader ejerforeningen være med at udskifte vinduer.

Hvad mon der så vil ske?

Vil der være en mulighed for, at der vil være lighed for loven - og dermed alligevel få den rimelige dispensation. Også selvom man ikke bor på Strandvejen. En dispensation er i dette tilfælde ikke præcedensskabende for andre vinduer!!!

Svaret blafrer i vinden!!!

