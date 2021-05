DEBAT: Læs HH-brevet Jan

Der er vel få ting så kedelige som debatindlæg i aviser om ordkløveri. Men når Jan Arnt i sit indlæg d. 5. maj beskylder mig for manipulation og demagogi, må jeg alligevel tage til genmæle. Jan Arnt kan med fordel læse artiklen her i avisen d. 29. april om "Stop HH"'s politiske foretræde. Overskriften lyder "Kan man spare 40 minutter når turen med færgen tager 20?". Man må vel formode, at citatet står til troende. Det er ikke noget jeg har fundet på eller fordrejet, som Jan Arnt ellers fremfører. Dertil vil jeg også anbefale Jan Arnt at læse det brev, "Stop HH" har sendt til Region Hovedstadens Trafikudvalg (dateret Espergærde 13. april 2021). Det er nemt at finde på regionh.dk. Ordret citeret skriver "Stop HH" i brevet " Vi beder om, at støtte borgerne og Helsingør kommunes Byråds anbefaling af, at der ikke bruges tid og ressourcer på fortsatte undersøgelser. Byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Lokaldemokraterne anbefaler at HH-forbindelsen opgives.". Så der heller ikke rigtigt når Jan Arnt påstår, at jeg fordrejer "Stop HH"'s synspunkter eller tager dem ud af kontekst. Det er bare at læse brevet. Jeg finder det dobbelt komisk, at Jan Arnt i sit indlæg understreger, at han ikke er medlem af "Stop HH" men alligevel føler sig kaldet til at forklare hvad gruppen egentligt mener. Pointen i mit indlæg var jo, at "Stop HH" bør undlade at forklare til andre hvad mit parti og Helsingør Byråd mener om emnet fast HH-forbindelse. Jeg vil betragte Jan Arnts indlæg som et eksempel på, at man kan blive så forblændet af sin "sag", at man mister overblikket. Diskussionen om fast HH-forbindelse er vigtig. Det ville være rart hvis vi kunne holde debatten saglig.