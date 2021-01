DEBAT: Lad os værne om allemandsretten

Det skal vi værne om!. I fredagens udgave af denne avis, kan man læse, at konservative medlemmer af Helsingørs byråd er positive overfor at give dispensation til grundejere, der ønsker at bygge badebroer direkte fra deres grund og ud i havet. Konsekvensen vil være, at det bliver umuligt for forbipasserende at fortsætte gåturen langs kysten. I praksis vil færdsel langs dele af kommunens kyststrækning blive umulig og den vil i stedet blive forbeholdt for de ganske få personer, der måtte bo på de pågældende grunde. Og hvorfor - blot for at enkelte personer kan undgå besværet med at skrå over få meter strand.