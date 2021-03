Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Lad os stå sammen og bevare vores by

Debat Helsingør - 18. marts 2021 kl. 07:04 Af Bent Hedegaard, Lokaldemokraterne Kontakt redaktionen

En HH forbindelse vil være til stor skade for Helsingør. Her under coronakrisen har vi fået en forsmag på, hvad en HH forbindelse vil betyde for butikkerne i Helsingør. Et stort antal vil miste deres grundlag og må dreje nøglen om.

Skal Sjælland være et transitland for Norge, Sverige og Tyskland ? Vi er allerede godt i gang med Femern broen.

Herregud - er det så slemt at bruge 20 minutter på at krydse Øresund for at komme enten til Sverige eller Danmark ? Man får et vidunderligt vue udover den svenske og danske kyst. Det fås ikke bedre. Det kan man ikke i et tog 50 meter under vandet. Man kan heller ikke få en kop kaffe, en rejemad eller en pilsner.

For at benytte en HH forbindelse skal der betales en afgift. Den vil ikke gå til Helsingør men til staten. Desuden vil Helsingør miste indtægten af Færgernes havnepenge. Hvad med de 700 ansatte som mister deres arbejde. Hr. Erik Østergaard taler varmt for en HH forbindelse, men det skal han jo, da han er formand for transport og logistik. Han er desuden med i bestyrelsen for HH 2030 en forening, hvor kontingentet er 500.000, hvoraf Helsingør betaler 187.000, Hvad får vi for disse penge ?

Jeg kan godt forstå at hr. Østergaard gerne vil have færgerne, fliseskibene og S/S Bjørn væk fra havnen, så han kan nyde sin udsigt ugenert fra sin altan i lejligheden ud mod havnen.

For mig at se er der mange ulemper ved en HH forbindelse. Det eneste problem er lastbiltrafikken, der kører fra færgeterminalen op ad Flynderborgvej og op på Kongevejen og ud af byen.

Helsingoranere: lad os stå sammen og bevare vores gamle by

