DEBAT: Lad os så få solceller på vores tage

Af Jørgen Bodilsen, Helsingør og Karin Claudia Steinberg, Espergærde

Det er et fantastisk godt initiativ Forsyning Helsingør er kommet med at satse på solenergi og lave en selskabsform, der kan føre planerne ud i livet.

Tagene i Helsingør råber nærmest på solceller. Det er rystende, at f. eks Vapnagaard har fået renoveret alle deres tage uden at der er opsat solceller. Men problemet i at opsætte solceller er, som vi hører det, at der er problemer med økonomien, at der skal oprettes et selskabs form, og så bliver det en udgift i stedet på en indtægt. Der er i Helsingør utroligt mange bebyggelser med store tagflader, der må være utrolig velegnede til solcelleanlæg.

Vi har tidlige stillet det forslag, blandt andet i et hørings svar til "Plan for klima- og bæredygtighed i Helsingør kommune 2020- 2030," at Forsyning Helsingør lave et selskab i samarbejde med boligforeninger og husejere, der lægger tage til og Forsyning Helsingør står for anlægget og driften, og man så delte den indtægt ,der forhåbentligt kom ud af det, samtidig med, at der sikres et bedre klima.

Det er jo lidt underligt i disse klima tider at solcelleanlæg støder på juridiske problemer, så det er svært at finde en selskabsform, der får det hele til at gå op i en klima og økonomisk god løsning. Men vi vil håbe at Forsyning Helsingør i samarbejde med boligselskaber, husejere og borgere får fundet en model, så der kommer rigtigt mange solceller op på tagene i Helsingør.

