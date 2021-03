Lad os bygge en boret eller nedsænket tunnel for biler som en forlængelse af motorvejen forbi Flynderupgård og gennem Egebækvang og ud i Øresund, skriver læseren. Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Lad os få en intelligent vejforbindelse ved HH

Debat Helsingør - 15. marts 2021 kl. 07:06 Af Ib Lunde Rasmussen, partner LR Consulting, Lange-Müllers Allé, Rungsted Kyst Kontakt redaktionen

Tiden er løbet fra tankeløse togforbindelser som kræves gennemført som betingelse for at politikerne vil godkende vejprojekter, som ellers godt kunne give mening alene.

Med batteriernes hastige fremmarch i bilerne er klimaargumentet for togforbindelser borte med mindre der er helt særlige forhold til stede.

Så i HH sammenhæng bør vi koncentrere os om at diskutere om tunnelforbindelsen fra Snekkersten til Helsingborg giver mening eller den eventuelt kan modificeres lidt. Så her kommer mit forslag.

Lad os bygge en boret eller nedsænket tunnel for biler som en forlængelse af motorvejen forbi Flynderupgård og gennem Egebækvang og ud i Øresund. Som første fase lukkes banegården i Helsingør og der etableres en ny endestation for Kystbanen hvor den forlængede motorvej vil skære Kystbanen. Her er der plads til at etablere et stort antal p-pladser som vil give Kystbanen nyt liv og som alle i Nordsjælland kan køre hen til og parkere ved uden problemer, når de skal ind til byen.

Fra den nye "Helsingør" station ved Flynderupgård etableres en togbus til stationerne i Helsingborg som kan koordineres med behovet for at rejse videre nordpå mod Gøteborg eller Stockholm eller fortsat sydpå som ringbane omkring Øresund.

Alle stationsarealerne i Helsingør centrum samt færgelejerne kan herefter frigøres til noget mere meningsfyldt end i dag. Lækkert byggeri, anløb for krydstogtsskibe, hoteller mm. Turismen fra Helsingborg kan videreføres af moderne sundbusser i stil med turisttrafikken på Rhinen eller andre store europæiske floder.

Beregninger har vist at der er rentabilitet ved et vejtunnelprojekt, så dybest set kunne man bede en pensionskasse finansiere det, hvis politikerne på Christiansborg var for besværlige.

Så er der de trafikale ulemper. Der vil komme flere lastbiler end i dag. Til gengæld skal de ikke længere gennem stationsområdet og op til Kongevejen. De vil køre direkte på en motorvej når de dukker op af Øresunds bølger.

Men der vil blive en større belastning af Helsingør motorvejen. Det kan være den skal udbygges fra to til tre spor ned til Hørsholm. Da motorvejen primært er belastet i myldretiden, kunne man som alternativ indføre forbud mod de store lastbiler på udvalgte tidspunkter. Det gøres i andre lande.

Motorvejen syd for København vil ikke få større belastning da mange af lastbilerne i dag passerer Øresundsbroen. Her er man mere udsat for virkningen af Femernbroen som vil gøre det fordelagtigt for svenske vognmænd at bruge det danske vejnet ned til Femern frem for at bruge svenske veje og dyre færger fra Ystad til eksempelvis Rostock. Men det er en anden og meget speget sag.

