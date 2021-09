DEBAT: Lad kæphestene blive uden for døren

Striden er så bitter, at gamle allierede nu fremstår som edsvorne fjender. I kampens hede, forsvinder målet, vi var så begejstrede for helt af syne. Målet om at den urørte skov i Danmark skal stige fra 28.000 hektar til 75.000 hektar. Det første virkelig gode skridt i kampen for at redde naturen. Danmark er det land i Europa, hvor andelen af skov er mindst. 16% mod 38% i resten af Europa.

Jeg er så heldig at bo med havelåge lige ud til Hammermølleskoven, og ja jeg vil helst, at det hele bliver ved med at være præcis lige så vidunderligt, som det er nu. Men jeg vil endnu hellere have, at det bliver ved med at være her mange år endnu og måske forandrer sig sådan, at flere arter af planter og dyr kan trives her. Hvis det betyder, at der skal hegn til, dyr, som jeg eller min hund ikke er helt trygge ved og en indgang der ligger længere væk, ja så vil jeg ikke være begejstret. Men hvis det er det, der skal til, så er det faktisk OK med mig. Jeg anerkender, at vi har så lidt urørt skov i Danmark, at det først og fremmest skal være til for de dyr og planter, der ikke kan bo andre steder. Betyder det, at jeg må ændre vaner. Så må det være sådan.