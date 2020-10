Nordre Strandvej ved Hellebæk. Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Kystsikring: Politiker - visioner efterlyses

Debat Helsingør - 29. oktober 2020 kl. 09:50 Af Kurt Hansen, Ndr. Strandvej,Hellebæk Kontakt redaktionen

Som tilflytter til Nordkysten med udsigt til Øresund og politisk slagsmål, får viceborgmesteren med sit indlæg 28/10-20, en uvelkommen følelse op at stå, idet man beskrives som værende en der får værdistigning og ikke bidrager til kystsikringen.

Jeg er hverken højre eller venstreorienteret - derimod desorienteret!

Jeg henter min løn i en anden kommune end her hvor jeg bor og betaler mine afgifter og skat, stort set med glæde, for de giver herlighedsværdi og et forholdsvis trygt liv.

Den økonomiske konstruktion hvor midlerne kanaliseres ud til mange hjørner er også med til at betale politikernes løn og vederlag, hvilket også er fint - hvis de da vil arbejde for os alle sammen og ikke grave grøfter og skabe splid.

For splid er eksempelvis resultatet af byrådets »uenighed«- hvor et flertal med 13 mandater ud af 25, vil bruge 50 mio. kr. til noget af kommunens kystsikring.

Det ville være fint hvis der havde været en tillægsafstemning med spørgsmålet:

Hvilke partier vil arbejde på at havet omkring Danmark tilhører alle -og at det er i alles interesse det sikres under, over og ved siden af?

Altså, at det er en statsopgave at sørge for blandt andet kystsikring og indsats ved forurening, sådan at vort land ikke destrueres.

Samtidig at det er det alles ret at "benytte" kysten og havet med respekt.

Som det foregår nu, ved lokalpolitiske slagsmål og våde karklude i hovedet på borgerne, tjener det kun et formål og det er mere strid, ævl og kævl. ( som denne skrivelse)

Det vil være skønt med et visionfyldt indlæg i avisen fra en viceborgmester og andre politikere som vil samle og arbejde konstruktivt og løsningsorienteret, til forskel for en fundamentalistisk tilgang der kalder sine medborgere for ikkebidragende.

At den økonomiske konstruktion for nuværende virker uigennemsigtig og kompleks er vel også en politikers opgave at udrede til forskel fra slå ned på sine medborgere.

I øvrigt har mine overvejelser om at flytte til kommunen intet med økonomisk værdistigning at gøre, tværtimod - til gengæld er der ubetalelig kæmpe NATURlig herlighedsværdi, i form af kyst, strand og skov som alle bør kunne nyde.

Måske en overvejelse værd mod kommende kommunalvalg.

