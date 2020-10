DEBAT: Kystbeskyttelsen på Ndr. Strandvej

Men det rejser det spørgsmål: Hvad er almenhedens interesse i, at nogle Strandvejs villaer bliver kystbeskyttet? Hvis man mener, at kommunen skal betale hele gildet, vil det vel være rimeligt at stille nogle krav til grundejerne. Fo,r det første at offentligheden kan se Øresund, at alle de mange, og grimme, plankeværker og mure bliver fjernet og lignede, der forhindre udsynet til Øresund, bliver fjernet. For det andet, at der sikres offentligheden mulighed for at vandre og komme ned til stranden.