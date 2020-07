DEBAT: Kunsten at høre hinsidan kulturen

Svenskerne er vore nemme venner, för dom och oss är unge-"fair" det samma og gode at spørge. Vi har fælles opland, indad i livspædagogik, udad i udsyn, købe- og udviklingskraft. Vi elsker forskelligheden og et bedre demokrati, men savner et par kulturbutikker for vore 200.000 borgere og de besøgende.

Vor borgmester m. fl .ville lægge en dyr kaj an til vor kaj. Men vi ønsker på kryds og tværs selv at skabe mere tilgængelighed hos os selv og med tog og bus for andre. Kronborg har ikke plads til tusinder på én gang, men Uffe Ellemann sagde engang, at vi kan rumme alle esterne, om de måtte flygte, og det, skønt de er sværere at forstå. Det bedste ved kulturen er, når vi mærker deltagelse, ansvar og indre sympati. Forleden løftede Joy Mogensen i deadline deltagelsen helt op over iagttagelsen. Det er på høje tid med den fælles natur- og menneskeværdsbevægelse.