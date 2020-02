Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Kulturværftet mangler en spirende underskov

Debat Helsingør - 24. februar 2020 kl. 13:35 Af Jørgen Manniche, Helsingør

Ved nytårstid spurgte lokalaviserne partierne i byrådet om det vigtigste, det værste og visionerne for det lokale i det svundne og det kommende »håbets årti«. Det er jo fra det små og de oplevede behov og muligheder, også med bevidsthed om det store, at vi kan handle. Vi lader os mindre nøje end tidligere. Vi ville gerne have beholdt sygehuset, men manglende arbejdskraft og for få specialister med erfaringsmuligheder gav os ikke tryghed nok, når bevillingerne ikke fulgte med de nye, dyre opdagelser. Også selve grundloven er i fare. Kulturen centraliseres i store tiltalehuse, og vi bliver hængende alt for små, isolerede og handlingslammede ved hjælpemidlet mobilen, ja selv i alsangenes stærke poesi og råb. Kultur skal ikke blot være for alle, men fra alle, om vi mødes, uanset pengepung. Vi bugner med hjælpevilje og med krav om rettighederne og mange slags frygt, ikke mindst frygten for de andre og klodens og livets fortsættelse. De unge i kommunen har fået en Headspace-lytter at fortro sig ved, men vi fortrænger meget i ræsets afmagt og i ghettoiseringen imellem os. - Men er vi ikke begyndt at finde sammen for atter at få demokratiet igen og måske også deles lidt bedre om kloden?

Før stjal vi bare rundt i verden, selv regnskovens plads. Deres lande flyttede sig også, men vi kendte kun vor egen historie. Nu står nogle dér fra i skjul her for den uro, vi har skabt. Som fredsvagt ved Christiansborg stod jeg ikke blot for protesten og sporadiske nik og samtaler med borgere, turister og politikere og deres store stab, men ville gøre opmærksom på andre måder at bygge fred og selvudvikling på. En Larsen koncert der nede om Moder Jord og en del besøg langvejs fra blev det også til. Fred er sværest med våben, og vreden er stærk blandt fredsvagter, for troen på det konstruktive er ofte blevet skuffet. Men verden står med den sidste frist, og skal Danmark handle med vore ellers fine erfaringer om samtalens kræfter, må mødet mellem borgerne og politikerne styrkes ved et særligt ministeriums opgaver (kommissorium), ikke blot i et forsømt udviklingsministeriums, men med tillidens præg i alle kredse. Uden hinanden har politikerne og borgerne kun lille demokratisk magt, så hvorfor bygge mistillid imellem os ? Kritik er o.k., men lad os ikke alliere os med sladderbilleder og papirkapitalens grusomme imperialisme, men med vore fælles oplysnings- og handlekræfter. Helsingørs flotte kulturværft mangler en skabende underskov til at give os sammenhæng og tro på fremtiden. Samtalen i Europa skal være langt mere direkte, så vi sammen kan sætte fart i store løsninger ved "a culture of peace and climate solutions". Den ekstreme fattigdom i verden er reduceret ved oplysningens øgede muligheder, men nye konflikter står klar på næste behovstrin. Hvor er der brug for grøn vækst og hvor for nye værdier ? Vi må skabe rum for mødet og mobilisere ved mulighederne.

Tanken om nye ministerier med deres udøvende kraft spirer i verden, ikke blot på de nordiske fredsbevægelsers lille fællesmøde i Norge forleden. Vi stiller os foran parlamenterne og bliver ved. Glemmer man "pladen", bliver verden rødglødende. Husker vi at slukke, er det gnisten mellem os og erkendelsen af, at de 17 bæredygtige mål hænger sammen, der fænger for en livsbekræftende fremtid.