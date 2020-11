Se billedserie Det foreliggende forslag, hvor friarealet ligger mod nord. Illustration: KANT Arkitekter

DEBAT: Kronborgvej - Forslag til ny bebyggelse

Debat Helsingør - 18. november 2020 kl. 07:40 Af Claes Høgly, Arkitekt M.A.A.,Helsingør Kontakt redaktionen

Der er fremlagt et forslag til bebyggelse på arealet Lundegade - Kronborgvej - Sct. Anna Gade, hvor hovedgrebet er en genskabelse af den tidlige bebyggelse mod Kongensgade, udformet som en karré, med bebyggelse langs Kronborgvej.

Den viste arkitektur er af tvivlsom karakter, men da det er en skitse vil jeg ikke gå nærmere ind på dette.

Det centrale i de fremlagte skitser er, at facaderne mod gårdarealet alle er mod nord og facaderne mod syd ligger ud til den meget trafikerede Kronborgvej, hvilket betyder at alle boligernes opholdsrum ligger mod nord og boligernes soverum er placeret mod Kronborgvej.

Forslaget viser i øvrigt tydeligt hvor svært det er at indrette nogle ordentlige boliger i hjørnehusene. Mange af boligerne er desuden vist med altaner ud mod den trafikerede Kronborgvej, glæden ved altanerne vil være minimal.

Samtidig er nogle af husene 3 - 4 etager høje, hvilket medfører at gårdarealerne hovedsagelig vil ligge i skygge, og dermed være uden den store værdi.

Samtidig har man ikke kunnet løse opgaven uden at rive det bevaringsværdige hus, Sct. Anna Gade 49 ned, hvilket er i direkte modstrid med byrådets beslutning, for ganske nylig.

Forslaget bygger på parkering under hele arealet, hvilket er fint, men at skitsere den i Sct. Anna Gade, som medfører at Sct. Anna Gade 49 skal nedrives er en fejltagelse, nedkørslen kan uden problemer flyttes til Lundegade, hvorved Sct. Anna Gade 49 kan bevares og renoveres.

Hovedgrebet er simpelthen forfejlet.

Hvad så ?

For selvfølgelig skal grundede bebygges, og gerne med blandede ejer- og lejeboliger, men at fortsætte indre bys karréstruktur, er en fejl, indre by slutter ved Kronborgvej, hvorefter de nuværende bebyggelser hovedsagelig overgår til at være rækkehuse med haver, med enkelte etagehuse placeret som rækkehusene.

På baggrund af ovenstående har jeg skitseret en overordnet plan for en fremtidig bebyggelse langs Kronborgvej, helt fra Nygade til Allegade, en plan hvor husene generelt er placeret, med gavle ud til Kronborgvej, således at lyset og solen kan komme ned i haverne mellem bygningerne. Herved vil det også være langt nemmere at opføre nogle ordentlige boliger, med lys i friarealerne på begge sider af husene. Husene tænkes så bundet sammen af en støjmur med porte mellem Kronborgvej og friarealerne mellem husene. Porte i murene sikrer at cykler og gående har let adgang fra Kronborgvej, og samtidig vil træer i haverne være med til gøre Kronborgvej grøn, forslaget vil således medhjælpe til at styrke biodiversiteten, som byrådet har besluttet.

