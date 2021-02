DEBAT: Kritik af hjemmeplejen

Det er derfor vigtigt, at de opstillede partier i et valgår også stiller kritiske spørgsmål vedrørende den kommunale ældrepleje - herunder om den indførte centralisering er den rigtige organisering,

Til gengæld bør byrådet så være villig til at afskrive det store millionunderskud, som sektoren slæber videre med ind i de næste årsbudgetter. Et underskud, der opstod i tidligere kriser i hjemmehjælpen, hvor man brugte mange ekstra penge på vikarer fra Roskilde og Ringsted - i stedet for selv at uddanne lokale kræfter.