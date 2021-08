Sagen fra plejehjemmet Grønnehave bør have konsekvenser, mener politikeren. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Krænker skal ikke være i ældreplejen

Debat Helsingør - 31. august 2021 kl. 09:40 Af Marlene Harpsøe, 2. viceborgmester (DF), Formand, Social- og beskæftigelsesudvalget Kontakt redaktionen

Skal en SOSU-hjælper, der har krænket en dement kvinde på Grønnehave Plejecenter, have lov til at fortsætte med at arbejde i ældreplejen? Det mener vi ikke i Dansk Folkeparti.

Trods en dom i retten kan den pågældende mandlige SOSU-hjælper fortsætte med at arbejde med ældre og sårbare mennesker i en anden kommune. Det mener vi ikke i Dansk Folkeparti, at han skal. Der er da ingen der i ramme alvor har lyst til at blive passet af en mand, der har ydmyget en ældre dement kvinde.

Derfor bad jeg Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl om at stille spørgsmål til ældreministeren og få hende til at forholde sig til oplysningerne.

Svaret fra ministeren er nu kommet, og det er et nedslående svar. Ministeren vil nemlig intet gøre lige nu og her. Man kunne ellers have handlet og indført en autorisationsordning for SOSU-hjælpere, så man kun kan arbejde som hjælper, hvis man har en autorisation. Begår man f.eks. noget kriminelt, skal man kunne fratages autorisationen igen og dermed hindres i at få ansættelse i ældreplejen. I dag har både SOSU-assistenter og sygeplejersker en autorisation, så selvfølgelig kan man også indføre det for hjælperne.

I Dansk Folkeparti måtte vi her i sommer læse, at Lene Lindberg fra Socialdemokraterne i Helsingør byråd mente, at den pågældende mandlige krænker skulle have en chance mere. I Dansk Folkeparti håber vi ikke, at ministeren vil følge sin partikollega her i Helsingør. For det vil da være trist for de ældre.

