Moskeens lokaleforhold er for favorable, mener Nye Borgerlige. Foto: Thomas Arnbo

DEBAT: Kommunens forskelsbehandling af foreninger er en pinlig affære

Debat Helsingør - 01. september 2021 kl. 20:38 Af Ulla Kokfelt, Espergærde, spidskandidat til Helsingør Byråd og folketingskandidat i Nordsjælland, Nye Borgerlige

Foreningen Veteransupport.dk har været igennem en proces, hvor man af HK først blev tilbudt dele-lokaler én aften pr uge, og senere - efter en del overtalelse - egne lokaler i den gamle brandstation på Klostermosevej.

Sidstnævnte betød dog, at kommunen smed otte andre foreninger ud af bygningen mod deres vilje. Da veteranernes nye hus i sommer blev offentliggjort, blev det slået stort op. Men veteranerne har endnu ikke har fået lov af kommunen til at tage huset i brug - de står ellers klar til at komme i gang med istandsættelse.

Isoleret set lyder ovenstående måske som en lidt klodset, men tilforladelig kommunal proces. Men kender man lidt til HK´s særbehandling af visse foreninger, er det krystalklart, at kommunens behandling af veteranerne er uacceptabel. For muslimske foreninger gælder nemlig helt særlige standarder:

1. HK byggede for 10 år siden et eget hus med have til den arabiske Klub Oliven på H P Christensens Vej - et hus, som bl.a. bliver flittigt brugt til islamiske aktiviteter som bryllupper, begravelser og bønnemøder - oftest uden kvinder. HK bekoster vedligehold af huset og derudover fik den arabiske forening i 12 år 100.000 kr/år i direkte tilskud - oveni paragraf 18-midler. Kommunen ved besked om husets anvendelse til religiøse aktiviteter, men lader stå til.

2. Da kommunen blev gjort opmærksom på, at der i private lokaler på Løvdalsvej ulovligt var etableret en moské med koranskole under påskud af familiehygge med te og billard, tog kommunen aktivt initiativ til at indhente en ansøgning om byggetilladelse og har nu "lovliggjort" moskéen. Processen havde ingen konsekvenser for Familieforeningen, der stod bag den løgnagtige forespørgsel til kommunen om brug af lokalerne og ulovlige etablering af moskéen.

3. Helsingør Ungdoms- og Kulturforening og Dikev-fonden, opførte med politisk og forvaltningsmæssig velsignelse en kuplet moské på Egevænget under dække af "et kulturhus for alle". En moské, som borgerne gennem mange år har betalt for gennem skattefrihed og foreningstilskud. Dette har heller ingen konsekvenser haft trods åbenlyst fup.

Men vores veteraner, som har kæmpet for Danmark med livet som indsats, må fortsat pænt vente på "lov" til at begynde indretningen af et kommunalt hus. Mage til dobbelte standarder og ydmygende behandling.

Helsingør Kommune forvalter ikke danskernes penge og interesser med respekt. Måske er det i virkeligheden Helsingør Kommune, der bør sættes under forvaltning?