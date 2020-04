Johannes Hecht-Nielsen(V). Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kommunens dobbeltstandard Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kommunens dobbeltstandard

Debat Helsingør - 30. april 2020 kl. 10:08 Af Johannes Hecht-Nielsen. formand Omsorgs- og Sundhedsudvalget(V) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Murermester Mads Jessen Jensen har i mandagens avis et debatindlæg. som primært

spørger, hvorfor Helsingør Kommune beslutter, at håndværksvirksomheder for at få arbejde i

kommunen skal have lærlinge - de såkaldte sociale klausuler - , mens kommunens egne og delvis egne virksomheder ikke skal antage elever.

Grundlæggende er jeg enig, og Venstre stemte da heller ikke for Byrådets beslutning om at indføre sociale klausuler. Jeg tror også. at vi er enige i, at der aldrig burde stilles et sådant krav, heller ikke til kommunale virksomheder.

Mads Jessen Jensen giver 3 eksempler, som kræver en kommentar.

Det er rigtigt, at Det Danske Madhus Hamlet A/S giver et årligt overskud i størrelsesordenen 1,6 millioner, hvoraf knap halvdelen tilfalder kommunen. Kommunen bruger imidlertid et årligt beløb, der er ca 40 procent større på at nedbringe prisen på den leverede mad til hjemmeboende borgerne iht. Serviceloven.

Mere relevant er spørgsmålet i forhold til Forsyning Helsingør og Nordsjællands Park og Vej. Disse virksomheder påtager sig dog i forvejen et vist socialt ansvar i relation til visse ansættelser, men måske mere væsentligt er det, at det primært er inden for håndvækerfagene, at der fra DI og fagforeningerne har været efterspørgsel på lærlinge. Og disse fag er ikke de to virksomheders kerneområde.

Men lad mig afslutningsvis understrege, at sociale klausuler aldrig bliver Venstres politik.