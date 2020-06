DEBAT: Kommunal økonomi - en del af planlægningen

Debat Mange oplysninger om den regionale og kommunale økonomi kommer frem til offentligheden. Kommunen kan ikke få økonomien til at hænge sammen på ældre, omsorg og plejeområdet og indenfor kommunens særlige sociale indsats. Regionen mangler 20 mio. kr. indenfor den kollektive transport. Udligningsreformen betyder at regionen skal betale 40 mio. kr., heraf 38 til sundhed til de mindre velstillede regioner. Udligningsreformen betyder at kommunen skal betale 23 mio. kr. til de mindre velstillede kommuner. Borgmesteren får en ekstraregning af Movia pga. faldende billetindtægter under coronakrisen på 12 mio. kr.

Som borgere kan vi - da vores bidrag, kvalificering og borgerperspektiver ikke ønskes - blot se med - som publikum - til at alle de dygtige repræsentanter, vi har valgt til regionsråd og bystyret og som vi betaler for at få økonomien til at gå op, finder helhed og sammenhæng, gode og brugbare produkter og løsninger for os borgere.