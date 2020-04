Delvist kommunalt ejede Det danske Madhus giver også fortjeneste. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

DEBAT: Kommunal dobbeltstandard

Debat Helsingør - 29. april 2020
Af Mads Jessen Jensen, Murermester, Espergærde

Indledningsvis skal jeg understrege, at jeg er tilhænger af at kommunen, og dermed også borgerne, ikke betaler overpriser for leverede ydelser. Hverken fra byggebranchen, som jeg er en del af, eller i andre erhverv.

I Helsingør Dagblad fra lørdag d. 25/04 2020 kan man læse at ejeren af firmaet "Behandlingsskolerne" i 2017 & -18 samlet har trukket næsten 24 millioner ud - ifølge ejeren skal det ses over en periode på 19 år. Hvad der er det helt korrekte tal, ved jeg ikke men det er mange penge, og jeg er enig i at disse kontrakter bør ses efter. Jeg er, ikke overraskende, ligeledes enig med Claus Christoffersen, i at et firma godt må tjene penge. Men måske bør man også se andre steder hen?

Det Danske Madhus Hamlet A/S, hvor Helsingør Kommune har en ejerandel på 33-49%, er der set over 10 år et gennemsnitligt overskud efter skat på over 1,6 million kr. om året. Et overskud som kunne have givet prisbesparelser til de mange pensionister, som får leveret deres mad derfra. Det er mig bekendt ikke sket. Ligeledes er jeg heller ikke bekendt med at skiftende bestyrelsesmedlemmer fra A, C, F & Ø har protesteret mod de manglende prisnedsættelser? Hvorfor kan man kun gisne om!

Men andre ting i denne virksomhed - set i forhold til det kommunale medejerskab - undrer mig meget. Et flertal bestående af A, B, Lokaldemokraterne, F & Ø vedtog for nyligt, med et spinkelt flertal, at indføre sociale klausuler overfor virksomheder i byggebranchen. Formålet er at tvinge dem til at tage elever, hvis de vil arbejde for kommunen. Hvorfor det kun er byggebranchen man har set sig "sure" på, ved jeg ikke men dobbeltmoralen er enorm. Det Danske Madhus Hamlet A/S med omkring 10-15 ansatte, har ingen elever og alligevel er de kommunal leverandør!! Det er, må man forstå, åbenbart ok. Hvorfor denne dobbeltstandard er acceptabel for Socialdemokratiet m.fl., er uforståeligt! Men det ligger jo helt på linje med at Forsyning Helsingør og Nordsjællands Vej og Park stort heller ingen elever har - altså "firmaer" hvor kommunen har ejerandel i. Så hvis du er ejer af et privat byggefirma gælder en standard, og hvis kommunen er ejer/medejer gælder en anden og langt mere lempelig standard. Hvad skyldes denne erhvervsfjendske forskelsbehandling alene rettet mod private firmaer i byggebranchen??