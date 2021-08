Kommunen har ganske få egne boliger. Her ses husvildeboligerne i Fiolgade. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kommunal boliganvisning - spørgsmål til politikerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kommunal boliganvisning - spørgsmål til politikerne

Debat Helsingør - 02. august 2021 kl. 12:09 Af På vegne af Boligaktionen Kai Jensen, Bjarkesvej, Helsingør og Irrenne Peier, Carl Plougs Vej, Helsingør Kontakt redaktionen

- For at tage belastningen af boliganvisning, ventelister og etnisk beboertæthed i den almene boligsektor, er det en mulighed at oprette 2 anvisninger i 2 kategorier. En almennyttig og en kommunal og dermed adskille disse og hermed samtidig sløjfe den kommunale anvisningsret til almene boliger.

I kommunalt anvisningsregi kan vi forestille os nye bo-enheder tilsvarende "Valhalla" i Helsingør og hvor boligopholdet ikke er permanent.

En gang havde kommunen selv godt 65 - 70 ejendomme de kunne anvise til, men solgte disse ejendomme og intervenerede i stedet i stigende grad i anvisningsretten til de almene boliger.

Nu må kommunen overveje at genetablere dette ejendoms portefølje og selv bygge nyt og meget billige boliger, som de kan anvise borgere til.

Regeringen har den 15.juni 2021 landet den nye »Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund« aftale og har aktuelt med et lovforslag ønsket kravet om 25 % almene boliger i nybyggeri hævet til hele 33 %. Med hjemmel for henvisning til private udlejere; er der nu mulighed for flere boliganvisningsmuligheder. Det lovforslag bliver behandlet her i efteråret og ønskes efterfølgende praktiseret kommunalt i landets kommuner.

- Vil Helsingør kommune sanktionere sin ret til at kræve 25 % af nybyggeriet inddraget til almene boliger og hvem skal i så fald administrere og drifte dem?

Hvordan vil man sikre sig boligerne er billige nok og til at betale for almindelige lavindkomstgrupper og hvad gør man for at nedbringe de årelange ventelister af boligsøgende i almene boligselskaber?

Vi vil appellere til kommunerne og politikerne om at sanktionere kravet på 25 % almene boliger i det nye byggeri, - og sørge for der skabes endnu flere mindre almene bolig enheder, for at få den nye kommunale kabale til at gå op, uden folk skal frygte at blive bolig -og hjemløse.

Det kan vi bl.a. effektuere i Helsingør i de nye byggerier på »Hospitalet« - »Klædefabrikken« - »Småkagen« og Triumph.

For en bolig vi kan betale!