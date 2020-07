Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Kollektiv transport - lokalt og for fremtiden

Debat Helsingør - 22. juli 2020 kl. 07:27 Af Jørgen Busch, jurist og serviceøkonom, Helsingør

Mange oplysninger kommer frem til offentligheden. Movia fremlægger gennem Helsingør Kommune scenarier, som viser, at der på området kollektiv transport planlægges besparelser, færre passagerer og at kommunerne har en stadig kamp for at få deres plan for den kollektive transport til at hænge sammen.

Jeg finder, at spareforslagene med at fjerne sidste tur alle dage, ingen kørsel på lørdag eller søndage, ½, 1 eller 2 times drift på udvalgte dage, timesdrift om aftenen eller slette ekstrakørsel som det glade vanvid, et tab estimeret til 308.700 passagerer og ambitioner om at spare 6,2 mio. kroner stigende til 22,8 mio. kroner, som et skrækeksempel og udtryk for manglende realitetssans.

Omvendt finder jeg investeringen på 4,0 mio. kroner med nye stoppesteder og dobbeltrettet busbetjening på Vapnagård vil få en følge for busnet med yderligere 500.000 passagerer ligeså urealistisk.

Udviklingsmålet - visionen - for den kollektive transport må være at få flere til at bruge den kollektive transport i regionen, bredt og på tværs, også i de tyndt befolkede dele af vores region. Målet må være at satse på, at skabe helhed og sammenhæng og forbedre den kollektive transports fremkommelighed og kvalitet.

Videre er der brug for en realistisk trafik- og mobilitetsplan for Helsingør Kommune med en kopling til: Kystbanen, regionstrafik- og mobilitet, forholdene for bilister og motorcyklister, vejenes tilstand, parkeringspladser, forholdene for cyklister og forholdene for gående.

Udviklingsmålet nås ved at tilbyde et godt og brugbart produkt, kampagner og content marketing.

Derfor skal jeg pointere, at der er behov for færdiggjorte Movia analyser, hvor der også inddrages brugersynsvinkler, borgerinddragelse og holdes borgermøder og herefter udarbejdes en komplet trafik- og mobilitetsplan med helhed og sammenhæng og hvor der afsættes den nødvendige økonomi.