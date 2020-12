DEBAT: Køb klimafaskiner

Kan vi borgere der bor i villaer ikke hjælpe med at lette problemerne under oftere større regnskyl ?

Et andet problem er, at vore biler kræver plads, og den er tit belagt med fliser, så regnvandet løber ud i gadens riste. Kunne der ikke findes en løsning med fx hullede fliser?

Nu vi snakker klima: Det lader til, at socialdemokraternes borgmesterkandidat, Claus Christoffersen, finder finanspolitikken vigtigere end klimaet. Klimaet er vor endegyldige fremtid - ingen på vor dejlige klode undgår at blive ramt. Endda klimatossepartiet er enig.

Hvad gør vi - vi bruger stadig mere på oprustning end at undgå en klimakatastrofe. Her må vi erindre vort ansvar for de fattige lande. Med den ny præsident i USA, der har meddelt, at USA igen vil tilslutte sig Paris-aftalen. Vi må håbe, at USA også vil fremtræde mere humant for fremtiden og stoppe udspioneringen af os USA-venlige stater.