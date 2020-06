Helsingørs indre by har mange kultur- og arkitekturværdier. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Klar ved havelågen

Debat Helsingør - 09. juni 2020 kl. 15:49 Af Jørgen Busch, jurist og Jens Kirkegaard, arkitekt, Srad & Egns formandsskab Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

By og land i Helsingør ophører efter 60 års virke sin gode og samfundsnyttige indsats. Årsagen er svigtende medlemstilslutning og ikke mindst at foreningen ikke føler sig hørt af kommunens by, land og vand-afdeling og lokalpolitikerne i By, plan og miljøudvalget. Et flot træk ved ophør er, at donere formuen til de engagerede frivillige i Marienlyst Slots venner.

Ærgerligt at By og land ophører, da vi i Stad & Egn så et stort potentiale og samarbejdsmuligheder for begge foreninger.

Derfor er det endnu vigtigere med Stad & Egns indsats og kamp for vores interesse- og vidensområder.

Stad & Egns interesseområder spænder vidt over bolig, by- og landskabsplanlægning, byggekultur, bygningsbevaring, arkitekturpolitik, naturbevaring, naturfredning, byrum, trafik, kollektiv transport, sundhed, borgerinddragelse, detailhandel og byliv, og ikke mindst at afholde en politisk sober diskussion om disse forhold.

Vi melder os klar til at gå ind med tid, interesse og kvalitet i sager om bevaring af kulturarven, bygningsforbedringer, renovering og registrering af almene boliger, parkering, cyklistplan, bymidteforum, lokalplaner, udviklingsplaner, planer for erhverv og vækst, grønne planer, trafik, infrastruktur, kollektiv transport og mobilitet, sundhedsplaner og et givende samarbejde med kommunens mange lokal borger- og byforeninger.

Hvorfor et herfra skal lyde til de tidligere medlemmer i By og land: Vær lydhør over for os og bak op om os med et medlemskab eller støttemedlemskab. For en fremtid for vores fælles interesser og vidensområder i Helsingør Kommune.

