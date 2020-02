Vapnagaard i Helsingør. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kebab og sikkerhedsbriller for 193.000 kroner ? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kebab og sikkerhedsbriller for 193.000 kroner ?

Debat Helsingør - 27. februar 2020 kl. 19:19 Af Denise Rostgaard, sygeplejestuderende, medlem af Nye Borgerlige Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

For nogen tid siden faldt jeg over Vapnagaard Fædregruppens facebookside. Jeg scrollede ned og blev underholdt med en masse selfies af både ældre og unge mænd i sorte dynejakker, undervisning i affyring af fyrværkeri, uddeling af sikkerhedsbriller og mad. En endeløs strøm af pizza og rullekebab. En periode med opslag i anledning af, at medlemmer af Fædregruppen modtog et kursus i demokrati. Hurra. Mere mad. Mere fyrværkeri. Et enkelt opslag på arabisk, hvor Fædregruppen roser alle beboere, der afviste Rasmus Paludan ved en demonstration, og stod imod hans 'racistiske og afskyelige adfærd'.

Længere nede ser jeg, at Fædregruppen har delt et opslag der omhandler Mette Thiesen (MF Nye Borgerlige). Hun beskyldes i opslaget, for at bedrive propaganda imod 'folk med anden etnisk baggrund' og for at være fremmedhadsk. Mere mad. Nå, en kønsopdelt udflugt kun for pigebørn til Bakken i 2017. Det er der desværre intet nyt i.

Fædregruppens formål er ifølge Helsingør Kommune ellers at "... understøtte trygheden i boligområdet." Og til det har de fået samlet 193.000 kr i løbet af 2017-2019. Og Klub Oliven, som er Nøjsomhedens såkaldte 'Fædregruppe', modtager ifølge oplysninger fra Helsingør Kommune pt. årligt 90.000 kr i kommunale tilskud.

Et hurtigt kig ned ad deres facebookside, vidner også her om en absurd segregation både mellem mænd og kvinder, samt mellem etniske og ikke-etniske danskere. Der reklameres for Palæstina, kvindesvømning og... mad. Desuden er der bevilget 125.000 kr til en aktivitetsmedarbejder i Nøjsomheds Aktivitetshus, der skal bekæmpe parallelsamfundet.

Det er jo det rene vanvid. Kommunen yder tilskud til, at parallelsamfund kan leve i bedste velgående, samtidig med at der ansættes en medarbejder til bekæmpelse af samme.

Men allermest vanvittigt er det, at der samtidig skæres ned på tilbud til de mest udsatte borgere i kommunen. Et eksempel herpå, er Værestedet Klubben som foruden at blive flyttet, nu også har en ekstra ugentlig lukkedag, færre udgående aktiviteter og hele to færre medarbejdere.

Måske kan de hjemløse, udsatte og stofmisbrugende borgere lige smutte op til en af Fædregrupperne og få en rullekebab og et par beskyttelsesbriller?