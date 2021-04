Foto: Morten Meldgaard

DEBAT: Kan vi eller kan vi ikke få i pose og sæk

Debat Helsingør - 27. april 2021 kl. 13:00 Af Jørgen Busch, Horsensvej, Helsingør Kontakt redaktionen

Her handler det om husholdningsaffaldshåndtering, sortering, henteordninger og affaldsgenanvendelse.

Udviklingsmålet - visionen - for en optimalt affaldsgenanvendelse kan hensigtsmæsigt nås ved at satse på, at skabe helhed og sammenhæng og forbedre de eksisterende husholdningsaffaldsordninger.

Udviklingsmålet nås ved kampagner og målrettede markedsføringstiltag, ligesom der skal tilbydes et godt og brugbart produkt.

Forsåvidt kampagner og målrettede markedsføringstiltag. Her skal pege på, at der som tidligere lovet må udarbejdes en informationsvejledning om affaldsgenanvendelse 2021-22, ligesom der hensigtsmæssigt kunne introduceres en letforståelig pixi-udgave for forbrugerne og at der informeres bredt om nyordningen. I det mindste med husdelsomdelte letforståelige informationsfoldere og opslag i lokalaviserne.

Forsåvidt angår et godt og brugbart produkt. Udgangspunktet for affaldsplanlægningen er at man fra nuværende sortering, også nu skal inkludere 7) glas, 8) mad- og drikkevarekartonaffald, 9) tekstilaffald og 10) farligt affald (incl. batterier/elektronik).

Forsyning Helsingør umiddelbare planløsning er, at for 7) glas suppleres med flere kuber, 8) mad- og drikkekartonaffald indsamles med metal/plast, 9) tekstilaffald indsamles i poser, 10) farligt affald i 30-40 liters plastboks. Haveaffald og storskraldsordningerne fortsætter i den nye affaldsordning.

På papiret ser det godt ud. Men jeg skal dog tilføre nedennævnte brugerperspektiver og kvalificere beslutningen, dels pege på bedre blik for tømning af containerne, dels vigtigheden af, at affaldsordningen tilrettelægges sundheds- og miljømæssigt optimalt og således, at affald ikke flyder ude hos borgerne og på matriklerne, og dels at der inden iværksættelse inddrages viden og evidens for i hvor store mængder de enkelte fraktioner af husholdningsaffald til henholdsvis genanvendelse og affaldsbortskaffelse har, ligesom storskraldsordningerne i højere grad indtænkes.

