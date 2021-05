Der bliver bygget mange steder i kommunen også her ved Kelleris Hegn skal der bygges. Foto: Helsingør Kommune

DEBAT: Kan fremtiden kommunen være grøn og klimasikker, selvom der bliver bygget flere boliger?

Debat Helsingør - 04. maj 2021 kl. 10:59 Af Lone Grønhøj Frandsen, grøn socialdemokrat og kandidat til KV21 Kontakt redaktionen

Mere natur og klimasikring eller flere boliger og bedre velfærd? Det er et dilemma - og et af de vigtigste, vi skal finde løsninger på i vores kommune.

Helsingør byråd er ved at lægge sidste hånd på en planstrategi, der udstikker rammerne for udvikling i kommunen frem mod 2030. Det vigtigste element er bæredygtighed. Det fortalte Christian Donatskys (fmd. By, Plan og Miljø udvalget) på et nyligt afholdt borgermøde.

Det er gode nyheder! Det er også luftige nyheder. Strategiplanen anviser ingen kriterier eller målestoksforhold for bæredygtighed. Indtil de er formuleret, er der dømt fri leg. Strategiplanens ambitioner om bæredygtig byudvikling forbliver en smuk og flygtig drøm, der ikke forpligter nogen unødigt. Den betrygger så heller ikke os, som er bekymrede for, at fremtidige byggerier i kommunen ikke i tilstrækkelig grad vil ske under hensyntagen til natur, klima og lokalsamfundenes særkender.

Helsingør kommune har det seneste år oplevet nettotilflytning. Flere er flyttet hertil end herfra. Desuden forventes den danske befolkning at vokse. Det betyder, at flere vil ønske at bosætte sig i vores kommune i fremtiden. Vi kommer derfor til at bygge flere boliger.

Som grøn socialdemokrat er jeg bekymret for det pres på naturen, som mere byggeri medfører. Men som grøn socialdemokrat går jeg også ind for, at vi skal have lige muligheder for at leve og bo så dejligt et sted som Helsingør kommune. Jeg går ind for, at det ældre par, som har boet i kommunen det meste af deres liv, gået på arbejde og bidraget til fællesskabet kan flytte fra deres utidssvarende bolig og nu kan finde en mindre ejer eller lejerbolig. Jeg håber også, at deres og mine egne voksne børn vil vende tilbage fra storbyen og slå sig ned med børnebørnene. Og sammen håber jeg, at vi vil gøre plads til den kvinde og hendes børn, der har fundet fred på et af vores krisecentre og nu håber på en bedre fremtid hos os i egen bolig. Ligesom der skal være plads til alle andre almindelige mennesker med og uden dybe lommer, som ønsker at blive en del af vores lokalsamfund.

Som grøn socialdemokrat går jeg ind for klare og ambitiøse kriterier, der skal overholdes og sikre, at den nødvendige byudvikling ikke sker på naturens og lokalsamfundenes bekostning.

Kriterierne kan f.eks være;

o Renover og genopbyg før nybyg

o Fortæt før der bygges ud i det åbne landskab

o Genbrug byggematerialer - især råbeton

o Indtænk eksisterende beplantning og overskudsjord i arkitekturen

o Brug klimavenlige materialer såsom træ

o Find anvendelse for regnvand

Vi skal gøre en dyd ud af nødvendigheden ved at indsamle viden om, hvordan byggeri og byudvikling gennemføres, så det bidrager til biodiversiteten, sikrer mere sammenhængende og bynær natur og opmuntrer til fællesskaber mellem borgerne, tilflyttere og dem der har boet her i generationer, unge og gamle, dem med dybe og knap så dybe lommer.

Vi borgere i Helsingør kommune har i de seneste år bevist, at vi er levende interesseret i vores by. Vi møder i stort tal op til de borgermøder, kommunen inviterer til, har mange ideer og mange bekymringer. Vi gør det, fordi vi ønsker at tage ansvar for vores lokalsamfund og vores fremtid.

Som grøn socialdemokrat håber jeg, at byrådet vil udvikle byen og demokratiet. Giv tid og gør plads til os borgere, så vi sammen kan finde bæredygtige løsninger. Så får vi forhåbentlig en grønnere og mere bæredygtig kommune i fremtiden.

