Foto: Per Christensen

DEBAT: Kan der spilles fodbold på græs

Debat Helsingør - 19. maj 2021 kl. 09:38 Af Allan Berg Mortensen og Jørgen Bodilsen, Medlemmer af Helsingør Byråd for Enhedslisten Kontakt redaktionen

Menneskers aktiviteter er ofte i et modsætningsforhold mellem menneskets behag og hensynet til natur, klima og miljø. Vi forbruger for meget og forkert og det forringer vilkårene for kommende generationer.

Fodbold er en rigtigt god holdsport, som utrolig mange har glæde af. Men især på et punkt støder fodbold ind i klima- og miljøproblemer. At dele af fodbolden kræve kunstgræsbaner, men en lang række undersøgelser viser der er miljøproblemer med især mikroplast og hvor det havner. Fodboldens støtte til klimaindsatsen kunne være, ja vi spiller selvfølgelig på græs som man har gjort i hundrede år.

Politik er at vælge og turde tage ansvar, Helsingør har vedtaget en klimaplan en biodiversitets plan, det står i modstrid med med at klaske kommunen til med kunstgræsbaner. Man kunne få den tanke at det er mest frygten for at miste vælgere at et flertal i byrådet vægter kunstgræsbaner højere end miljøet.

Sporten skal selvfølgelig støtte klimaet. I Helsingør kommune har vi vedtaget en cyklisthandlingsplan med udbygning af cykelstierne. Det er fordi det er sundt at cykle det er godt for klimaet og miljøet. Men nogle få cyklister drøner af sted uden at tage hensyn til andre cyklister, og gør det nærmest livsfarlig for andre cyklister og fodgænger. Sport skal selvfølgelig udøves på en måde hvor vi tager hensyn til miljøet og hinanden.