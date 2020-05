Dette hus på Strandvejen er endnu et eksempel på, at det politiske flertal ikke tager hensyn til kulturmiljøet, mener naturfredningsforeningen. Foto: Helsingør Kommune

DEBAT: Kære borgmester: Bevar de smukke gamle huse i kommunen

Debat Helsingør - 11. maj 2020 kl. 09:49 Af Helle Øelund, på vegne af Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Kære Benedikte Kiær

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør samt mange borgere er bekymrede for det, der sker i Helsingør kommunes byudvikling. Vi er mange, der mener, at lokalplaner som er vedtaget af politisk valgte personer skal respekteres, også af nye tilflyttere til kommunen. Vi har til forståelse for at politikerne ønsker flere yngre nye borgere, men vi synes, at der bør tages hensyn til de kulturmiljøer, der findes i kommunen.

I øjeblikket går det ud over et af de smukke (tidligere) sommerhuse på Strandvejen. Mange vil nok kalde det en herskabelig villa. Den repræsenterer et kulturmiljø fra den tid hvor rige Københavnere ønskede en sommerbolig ved Øresund. Der findes flere af den type boliger på vandsiden af de Strandveje, der findes omkring Helsingør.

Strandvejen fra København til Helsingør har sin helt egen status med hensyn til byggeri. De her beliggende huse beundres for deres smukke ofte symmetriske udsende og rigelige plads, der fortæller om datidens velhavende folk, der flyttede på "landet" om sommeren med deres tjenestefolk. Husene var tegnet af kulturbevidste arkitekter. Man kan læse om dem i bogen "Visioner for Strandvejen og Øresundskysten", om hvordan kulturhistoriske spor i landskabet bevares og forvaltes. Lad Ikke dette hus få samme skæbne som Lundegade 4, som ikke blev reddet i tide, og nu ligger hen som en tomt, hvor der sandsynligvis skal bygges et moderne hus in en middelalderby.

Lav nu en bevarende lokalplan for Skotterup, således at dette og andre kulturhistoriske huse kan bevares. Jeg har desuden fået oplyst af en arlkitekt MAA, at huset indre også er kulturelt bevaringsværdigt med en nænsom restaurering.

Det er både din og vores by, men du er borgmester og må derfor have et særligt ansvar.