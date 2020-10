Kystsikring ved Ålsgårde. Foto: Arkiv

DEBAT: Kære Claus Christoffersen

Debat Helsingør - 31. oktober 2020 kl. 08:44 Af Jacob Fischer, bestyrelsesformand, Ålsgårde Kystsikringslag Kontakt redaktionen

Som svar på din annonce i Helsingør Dagblad, vil vi fortælle dig, at Strandfodringsprojektet IKKE er et kystsikringsprojekt, og at kystsikringslaget ikke selv ønsker projektet iværksat. Vi er dog af den opfattelse, at en samlet løsning for hele nordkysten er det rigtige, for det er det samme hav vi bor ud til, og det er de samme sandmaterialer, der år efter år vandrer fra den vestlige del af kysten til den østlige del.

Strandfodringsprojektet er derimod et klimaprojekt, der imødekommer det stigende antal kraftige storme og øget havspejlsstigning. De klimaprojekter, der på land skal imødekomme de øgede skybrud, finansieres af kommunen og forsyningsselskaberne - ikke den enkelte borger. Og strandfodringsprojektet er et rivieraprojekt, der giver badestrand til alle kommunens borgere. Også derfor er det rimeligt, at kommunen betaler.

Grundejerne har siden 1922 endvidere selv betalt for etablering og vedligehold af den eksisterende og i øvrigt meget velfungerende hårde kystsikring med skræntfodssikring, høfder og bølgebrydere. Siden år 2000 har vi f.eks. betalt kr. 25 mio. i vedligeholdelse. Det bør vel også nævnes, at grundejerne i forvejen betaler en meget højere ejendomsskat end resten af kommunens skatteydere, hvilket der ikke skal klages over, da vi selv har valgt at betale for en god beliggenhed.

Det er en ubegrundet påstand, at en strandfodring vil medføre øgede ejendomspriser. Det er der ingen, der ved, og med klimaforandringerne bliver det mere og mere usikkert at bo ved kysten, hvilket vil påvirke ejendomspriserne med nedadgående virkning. Strandfodringsprojektet giver ikke en hvid sandstrand, men en stenstrand, da sandet skal opblandes med sten i forskellige størrelser for at holde på materialerne.

