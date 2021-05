Foto fra sidste kommunalvalgs stemmeoptælling. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: KV21 - Den lokalpolitiske samtale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: KV21 - Den lokalpolitiske samtale

Debat Helsingør - 06. maj 2021 kl. 11:30 Af Knud Mogensen, Stedfortræder I Helsingør Byråd for Radikale Venstre og kandidat til KV21 Kontakt redaktionen

Debat

Jeg har deltaget i flere diskussioner og syntes det kunne være fantastisk, hvis vi kunne få en god lokalpolitisk samtale om de udfordringer, vi i de forskellige partier, ser de næste 4 år for vores kommune.

Jeg må bare konstatere, at niveauet for de forskellige diskussioner, både i Amtsavisen, Dagbladet og på de sociale medier, allerede peger i den forkerte retning. Dette vil uden tvivl betyde at der er relevante personer, der fravælger at deltage i diskussionerne. På den måde mister vi en bredere og kompetent dialog.

Der er alt for meget "dem og os" diskussioner, og få forsøg på at finde hinanden eller skabe brugbare løsninger. Jeg ved at det er vigtigt, at man kridter banen op i en valgkamp. Men jeg er af den overbevisning, at der ikke er et parti, der får absolut flertal, så derfor er der behov for en god dialog på tværs af partierne.

I flere tilfælde er dialogen nede i så ligegyldige detaljer, hvis eneste formål er at skabe synlighed på de sociale medier. Vælger man at kommentere opslaget, så kommer der en "troldehær" af profiler fra hele landet, flere af dem med tvivlsomme profil billeder. Deres eneste indspark til diskussionen, er at nedgøre modstanderen" og sikre at opslaget får mere opmærksomhed. De sociale mediers algoritmer "elsker" klik og ligegyldige kommentarer.

Nu skal det ikke lyde som om, at jeg er fuldstændig konfliktsky, hvilket absolut ikke er tilfældet. Jeg vil meget hellere finde løsninger på de udfordringer der er i kommunen, end af "vinde "en diskussion, fordi jeg var den der kunne "råbe" højest.

Jeg elsker en god politisk diskussion og infight, hvor de forskellige argumenter afprøves op imod hinanden. Det må også gerne give gnister, men det skal ske, med respekt for ens personlige synspunkter.

Et godt debatklima vil sikre at flere vælgere vil lytte og deltage i diskussionerne. Og på den måde er med til at finde de gode løsningerne.