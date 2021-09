DEBAT: Job og uddannelse til alle

De vil gerne have et arbejde - men nogen af dem har brug for først at lære nyt.

Kun 1,6 pct. af de ledige i Helsingør Kommune er begyndt på et opkvalificeringsforløb inden for to måneders ledighed - på trods af nye og bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering, og på trods af, at vi ved, at mere uddannelse øger chancen for at få et nyt job - til glæde for både borger og kommunekasse.