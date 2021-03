Jens Bertram er gruppeformand for Konservative - men taler han på en måde som sømmer sig for en gruppeformand? Det spørger byrådskandidat om.

DEBAT: Jens Bertrams vulgære tone

kommende valgkamp kan risikerer at byde på af nederdrægtigheder. Jan Ryberg rejste under punktet flere særdeles relevante spørgsmål til byrådet om konsekvenserne af en sandfodring langs kysten fra Nordhavnen til Hornbæk.

Ryberg ønskede i den forbindelse en slags landinspektør-udredning af de juridiske og matrikulære konsekvenser af sandfordringen - herunder muligheden for frit at kunne placere sandet, så der kan skabes nye strande med færdsel langs nordkysten.

Jan Rybergs indlæg fik Hornbæks konservative stemmesluger med 306 personlige stemmer, Jens Bertram, til at hovere over, hvad der dog kunne være af mærkelige tanker og ideer inde i hovedet på en Lokaldemokrat.

Hvis Jens Bertrams hånende tale overfor Jan Ryberg er en forsmag på de konservatives tone i den kommende valgkamp, så bør borgmesteren snarest kalde sin gruppeformand til orden for dermed at genoprette "den gode tone" i den politiske debat.

Derfor har jeg, som kandidat for Dansk Folkeparti i Helsingør, bedt Jan Ryberg om at sammenklippe de konservatives mange ringeagtsytringer og præsentere dem på sin Facebook. Jan Ryberg har jo før vist sit talent med sammenklip fra den konservative lejr for at gøre almindelige borgere bekendt med borgmesterpartiets mange ytringer.